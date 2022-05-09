«Наша история начиналась с моего дедушки». Дочь партизана рассказала о героизме своих предков

На борьбу с врагом в городах и селах поднялись подпольщики и партизаны, люди беззаветного мужества и самопожертвования. В огненные годы Великой Отечественной войны в Беларуси действовало 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов. Народные мстители пускали под откос поезда, уничтожали живую силу врага, линии связи и технику. Волна людского гнева была настолько сильной, что враг дрогнул. Вермахт был вынужден создавать особое спецподразделение по борьбе с ополченцами. В партизанской войне немцы потеряли около полумиллиона человек. В партизаны уходили целыми семьями, а нередко и деревнями. Оружие в руки взяли даже женщины и дети. Люди бились за свой дом, за родную улицу, которую топтал враг. Это была поистине народная война.

Дневники партизанских бригад, донесения и рапорты, схемы и пояснительные записки, боевые расписания отрядов, зарисовки и стихи – в архивах много удивительных, героических и пронзительных историй. Уникальные материалы представлены в Национальном архиве. Почти 380 тысяч карточек на партизан, подпольщиков, связных, их личные дела, наградные документы. Хранят память и живые свидетели тех страшных событий. «Прошел всю войну кадровым офицером». Как началась военная история семьи Северневых?

Юрий Царев, СТВ:

Все мы прекрасно знаем, что Беларусь в годы Великой Отечественной войны стала партизанским краем. И партизаны – это наша история. Мы знаем, что вашу семью война также не обошла стороной. Как связаны эти понятия в вашей семье? Какова ваша история войны?

Татьяна Полобок, дочь партизана Федора Севернева:

Наша история начиналась с моего дедушки, Севернева Максима Кузьмича, который был ветфельдшером и сам работал в поселке Север, который и организовал. У него в семье было шесть сыновей и одна дочь, и никто из них не остался в стороне от борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Кроме моего папы, в 277-м партизанском отряде он был. Все остальные были в 122-м, который базировался на территории Белыничского района. Старший сын Петр, призвали его в армию (тогда призывали в армию только по рекомендациям, самых лучших), отслужил, он вернулся домой, но его не прельщали работа и интересы как земледельца. Он вернулся, поступил в ленинградскую военно-политическую академию, окончил, прошел всю войну кадровым офицером, в звании подполковника он ушел в отставку.

Героями войны были не только мужчины Татьяна Полобок:

Была сестра Ефросинья, одна единственная девочка. Она тоже жена военного, у них было двое детей. Его забрали на фронт, а она куда вернулась? В свой родительский дом, в поселок Север. В это время в Минске сестра дедушки Анна Кузьминична Севернева работала в Министерстве просвещения, и по предложению министра Ураловой должна была лететь с двумя маленькими детьми в Москву, т.к. муж ее тоже сразу же ушел на фронт, он ведь военный. Она отказалась и вернулась туда, где и находилась Ефросинья, – в свой родительский дом. Тоже с двумя маленькими детьми. В октябре 1943 года они видели, как немцы сбили советский самолет, в деревне тоже стояли полицаи. Ночью две женщины, рискуя жизнью четверых деток, рискуя своими жизнями, нашли его. Благо, что он приземлился и катапультировался с парашютом. В болоте он не утонул. Они его притащили и целый месяц ухаживали. Им оказался советский летчик, майор Романюк Владимир Трофимович. Он не забыл Ефросинью. Относился, как к сестре своей, как к матери, и всегда благодарным был.

«Быть дочкой партизана – это нести честь семьи Северневых» Татьяна Полобок:

У меня был дядя Яков. Его в 19 лет призвали в армию, он попал на советско-финскую войну, участвовал в линии Маннергейма, очень отважный, смелый, был награжден Орденом Красной Звезды. Присоединившись потом к партизанам, к своим братьям, прошел всю войну до Европы, получил второй орден. Следующий брат – это дядя Виктор. Сам ушел в партизаны, воевал, дошел до Вены, за освобождение Вены имеет медаль. В Бухаресте его ранили, его отправили домой восстанавливать нашу разрушенную Беларусь.