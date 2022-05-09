Расправились с ним три женщины. Как произошло убийство наместника Гитлера в Беларуси Вильгельма Кубе?

В оккупированном Минске немцы были вынуждены защищаться от народных мстителей. Они обносили здания колючей проволокой, окна на первых этажах закладывали кирпичом, боялись появляться ночью, на улицах были построены доты. Свободный выход из города был запрещен. Работали только восемь пропускных пунктов. Благодаря народным ополченцам удалось провести дерзкую операцию – был убит комиссар Беларуси Вильгельм Кубе. Непосредственными участницами операции стали три девушки.

Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян. Именно они сыграли ключевую роль в операции «Возмездие» – убийство наместника Гитлера в Беларуси Вильгельма Кубе. Операцию провели в короткий срок, в этом и был секрет успеха.

Валерий Надточаев, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

В чем уникальность этой операции, если говорить об отряде Федорова, они за 18 дней буквально, по моим подсчетам, спланировали и провели такую операцию. Вильгельм Кубе – кровавый палач. Именно он руководил еврейскими гетто и концентрационными лагерями. Гауляйтер Беларуси приложил руку к убийству сотен тысяч мирных жителей. Доподлинно известно о сотрудничестве Кубе с местными коллаборантами.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:

Был организатором Союза белорусской молодежи, была создана Белорусская самопомощь. Это заигрывание с местными коллаборантами и пугало Москву. Здесь элементы использования, например, белорусского языка, стала выпускаться белорусская газета. Деятельность Кубе вызвала негодование советского руководства. Вполне ожидаем был приказ – уничтожить генерального комиссара Беларуси. На Вильгельма Кубе было совершено несколько неудачных покушений. После провальных попыток он получил прозвище Счастливчик.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Минск, улица Энгельса, дом 27. Сегодня здесь 2-я городская клиническая больница. А в годы войны это улица Театральная. Именно на этом месте располагался особняк, в котором проживал Вильгельм Кубе вместе со своей семьей. Дом Кубе охранялся и днем, и ночью. Помимо охраны, на немецкого карателя работали уборщицы, прислуга, повара. Они как никто были приближены к гауляйтеру. Вячеслав Селеменев:

Самый удачный подход был, по мнению организаторов, организовать в особняке, где он проживал. А там был подход только на тех лиц, которые работали в особняке.

Поиском подходящего человека для покушения на кровавого карателя занялись сразу несколько человек. Работа большинства из них замкнулась на хрупкой, но, как оказалось впоследствии, поистине самоотверженной девушке. Валерий Надточаев:

Единственная кандидатура, вокруг которой работали и вокруг которой сегодня множество различных версий, инсинуаций, – это Елена Мазаник. Потому что она жила за пределами особняка, в отличие от других женщин, работавших там, имела свободный выход в город, пользовалась доверием и Кубе, и его супруги Аниты.

Вячеслав Селеменев:

Мазаник оказалась осторожным человеком, но можно ее понять. В условиях оккупации приходят малознакомые люди и предлагают совершить такой акт. Не каждый бы согласился. Такое предложение подвергало опасности не только Мазаник, но и ее близких. Переговоры с прислугой Кубе разведчица Надежда Троян вела на протяжении нескольких дней. Глеб Прокофьев:

Берег реки Свислочь – одно из мест встречи Елены Мазаник и Надежды Троян. Разговор был недолгим и непростым. Однако в ходе переговоров Елена все же согласилась совершить убийство Кубе, но у нее было несколько условий. Одно из них – эвакуация из Минска своей семьи (сестры и ее родственников).

За сутки до операции в квартиру Мазаник под видом покупательницы туфель пришла Осипова. Для соседей они громко торговались о цене. На самом деле Мария передала Елене мину. Опытная подпольщица показала, как заводить часовой механизм и устанавливать взрывное устройство. Валерий Надточаев:

Конечно, существует всегда опасение, что случайно попадешься патрулю, но в данном случаи все обошлось. Ранним утром Мазаник отправилась на работу. Прикрыв платком, мину положила в сумку. Охранники Кубе при входе не стали обыскивать хорошо знакомую им уборщицу.

Валерий Надточаев:

Ты видишь этого человека ежедневно на протяжении длительного периода времени, ты привыкаешь к нему. Этот человек пользуется доверием начальства. И что ты будешь их проверять, чтобы она пожаловалась, сказала, что охрана ко мне предвзято относится. Вячеслав Селеменев:

В особняке была только внешняя охрана. Она прошла внешнюю охрану, внутри особняка никакой охраны не было.

Мазаник заранее отпросилась у фрау Кубе уйти с работы пораньше – якобы у нее разболелся зуб. Примерно в 10 часов в доме практически никого не было. Вячеслав Селеменев:

В особняке на момент, когда она заложила мину, был только обслуживающий персонал – одна из уборщиц и повариха, а жена Кубе с ребенком и одной уборщицей ушли на рынок. Больше никого в особняке не было, поэтому ей удалось заложить эту мину. Елена подвязала мину под передник, проникла в спальню Кубе и заложила взрывное устройство в кровать, а после немедленно покинула особняк. Механизм не подвел и сработал. Операция доведена до финала.

Из заключительного донесения по вопросу о покушении на генерального комиссара Беларуси Кубе:

В ночь на 22 сентября 1943 года в 0 часов 40 минут в спальне генерального комиссара и гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась мина, в результате чего у него разорвало левую сторону груди и оторвало левую руку. Ранения были, безусловно, смертельные. Его труп в полуобгоревшем состоянии был вынесен из охваченной пожаром спальни. В Германии по случаю смерти гауляйтера Беларуси объявили траур. Немецкие каратели активно искали основных участников операции. Однако еще в день подрыва мины в доме Кубе Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян и их семьи самолетом были доставлены в Москву. А в октябре 1943 года всех троих за этот совсем не женский подвиг наградили званием Героя Советского Союза.