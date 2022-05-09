Внучка капитана Флёрова: «20 лет он числился без вести пропавшим, семья ничего не знала»

Марина Смирнова, внучка капитана Ивана Флерова:

Приветствую, Беларусь! С праздником! С Днем Великой Победы! Этот праздник отмечают в каждой семье. В каждой семье были потери на той войне, не исключение и наша семья. Мы вспоминаем моего деда Флерова Ивана Андреевича, который командовал первой батареей «Катюш», который погиб в октябре 1941-го, взорвав батарею, взорвался сам. Чтобы батарея не досталась врагу. 20 лет он числился без вести пропавшим, семья ничего не знала, как погиб, где погиб. Только в самом начале 60-х стало известно о подвиге первых ракетчиков, подвиге моего деда. В то время открывалось очень много памятников. На месте гибели в деревне Богатырь, на месте первого залпа «Катюш» в Орше. Я помню это, была на открытии, потом была в Орше и еще надеюсь посетить Оршу, поклониться вашей земле. Очень приятно, что память о деде живет в народе до сих пор. Открывают памятники и в наше время. Совсем недавно открыли памятник в Академии имени Петра Великого, дед с командного факультета, он был слушателем, ушел на ту войну, где приказом министра обороны он навечно зачислен в слушатели Академии. Там открыли памятник первым «Катюшам» и моему деду. Память жива.