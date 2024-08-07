Петровский: ответственность за свой поступок, свой выбор – это должен быть центральный стержень для белорусов

Петр Петровский, политолог:

Такие базовые социальные блага, как здравоохранение и образование, были доступны для наших граждан вне зависимости от их дохода. Потому что это вопрос жизни и вопрос социализации. Ребенок не выбирает родителей, и не каждый родитель может себе это позволить, что-то другое купить. Поэтому, кстати, хорошая идея ввести унифицированную школьную форму. Тут главный момент – не должно быть такого социального расслоения. Я вот за это всегда выступаю. Должно быть уважение. Должна быть взаимопомощь. Общество должно быть солидарно, едино. У нас скоро День народного единства, 17 сентября. А школа – это воспитание тоже, не только образование, не только какие-то компетенции уровня специального, профессионального, но и компетенции гражданские прежде всего. Ответственность перед обществом, перед государством, потому что человек с первого дня, как он рождается, уже должен быть ответственен. Сначала у него есть опекуны, потом с каждым годом, с каждым новым шагом он берет на себя все большую и большую ответственность. И вот ответственность за свой поступок, за свою мысль, за свое дело, за свой выбор – это центральный стержень для наших граждан должен быть.

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