Безбарьерная среда – в Минске модернизируют инфраструктуру для всех категорий граждан

Помимо ремонтных работ жилфонда, в Минске также модернизируют инфраструктуру для всех категорий граждан. В городе живет около 120 тысяч человек с ограниченными возможностями, порядка 5 тысяч из которых не могут передвигаться без инвалидных колясок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Насколько комфортно их проживание в столице, выяснила наш корреспондент Яна Лысякова.

Алеся Алехнович в инвалидном кресле с детства. Но это практически никак не влияет на ритм жизни. Работает, активно занимается благотворительной и общественной деятельностью. В Минске всего три года, но уже в полной мере оценила безбарьерную среду.

Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро» на РТР-Беларусь:

Едешь на автомобиле и видишь: то пандус появился, пониженный бордюр появился. От каких-то товарищей, друзей слышишь, что новый маршрут какой-то уже появился, куда можно пройти, куда раньше нельзя было.

Алеся сегодня вместе с нашей съемочной группой согласилась проверить безбарьерную среду, созданную в столице. Первая точка – общепит. Алеся Алехнович:

Сложности возникают, потому что угол подъема крутоват, он не соответствует нормам и отсутствуют перила. Поверхность плитки скользкая. В дождь это очень травмоопасно.

Яна Лысякова, корреспондент:

Объекты инфраструктуры оснащают пандусами, входы и выходы в подземные переходы оборудуют специальной тактильной плиткой.

Забота об инвалидах – это тандем общества и государства. Так, людям с ограниченными возможностями оказывают материальную поддержку. Тем, кто не может работать, выплачивается пенсия, которая компенсирует утраченный заработок. Кроме того, оказывается адресная помощь.