Безбарьерная среда – в Минске модернизируют инфраструктуру для всех категорий граждан
Помимо ремонтных работ жилфонда, в Минске также модернизируют инфраструктуру для всех категорий граждан. В городе живет около 120 тысяч человек с ограниченными возможностями, порядка 5 тысяч из которых не могут передвигаться без инвалидных колясок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Насколько комфортно их проживание в столице, выяснила наш корреспондент Яна Лысякова.
Алеся Алехнович в инвалидном кресле с детства. Но это практически никак не влияет на ритм жизни. Работает, активно занимается благотворительной и общественной деятельностью. В Минске всего три года, но уже в полной мере оценила безбарьерную среду.
Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро» на РТР-Беларусь:
Едешь на автомобиле и видишь: то пандус появился, пониженный бордюр появился. От каких-то товарищей, друзей слышишь, что новый маршрут какой-то уже появился, куда можно пройти, куда раньше нельзя было.
Алеся сегодня вместе с нашей съемочной группой согласилась проверить безбарьерную среду, созданную в столице. Первая точка – общепит.
Алеся Алехнович:
Сложности возникают, потому что угол подъема крутоват, он не соответствует нормам и отсутствуют перила. Поверхность плитки скользкая. В дождь это очень травмоопасно.
Яна Лысякова, корреспондент:
Объекты инфраструктуры оснащают пандусами, входы и выходы в подземные переходы оборудуют специальной тактильной плиткой.
Забота об инвалидах – это тандем общества и государства. Так, людям с ограниченными возможностями оказывают материальную поддержку. Тем, кто не может работать, выплачивается пенсия, которая компенсирует утраченный заработок. Кроме того, оказывается адресная помощь.
В Минске свыше 5 тысяч инвалидов-колясочников. Но сделать город для каждого комфортным весьма просто, главное – желание.
Подробности в видео.