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Чем могут быть опасны домашние закатки – ответила нутрициолог

07 августа 2024 20:07
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Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Какие опасности есть у консервирования, те, которые очевидный вред могут нанести организму?

Чем могут быть опасны домашние закатки – ответила нутрициолог-1

Виктория Коледа, сертифицированный нутрициолог:
Мы знаем, что уксус, сахар, соль, которая тоже в огромных количествах – не совсем полезно. Кроме этого, если нарушены сроки либо условия хранения, если мы видим какие-то повреждения, помутнения.

Юрий Святокум:
Вы консервированную продукцию кушаете?

Виктория Коледа:
Практически нет.

Юрий Святокум:
То есть ни из магазина, ни если вам подарят ее?

Виктория Коледа:
Крайне редко.

Юрий Святокум:
Вы, наверное, сторонник ЗОЖ?

Виктория Коледа:
В большинстве своем, да. Я не сторонник строгих ограничений, то есть все есть яд, лекарство, вопрос в дозах и периодичности.

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# Еда # общество

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