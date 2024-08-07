Чем могут быть опасны домашние закатки – ответила нутрициолог

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Какие опасности есть у консервирования, те, которые очевидный вред могут нанести организму?

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Коледа, сертифицированный нутрициолог:

Мы знаем, что уксус, сахар, соль, которая тоже в огромных количествах – не совсем полезно. Кроме этого, если нарушены сроки либо условия хранения, если мы видим какие-то повреждения, помутнения.

Юрий Святокум:

Вы консервированную продукцию кушаете?

Виктория Коледа:

Практически нет.

Юрий Святокум:

То есть ни из магазина, ни если вам подарят ее?

Виктория Коледа:

Крайне редко.

Юрий Святокум:

Вы, наверное, сторонник ЗОЖ?

Виктория Коледа:

В большинстве своем, да. Я не сторонник строгих ограничений, то есть все есть яд, лекарство, вопрос в дозах и периодичности.