Молодые врачи приступили к работе! Как выпускники вузов осваиваются в профессии?

Новости Беларуси. Более 8 тысяч выпускников медицинских вузов приступили к своим профессиональным обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Терапевты, хирурги, стоматологи – специалистов приветствуют в коллективах поликлиник и больниц. Медики уже успели принять своих первых пациентов.

Алеся Быховец ставит диагноз одному из первых пациентов в профессиональной практике. Безошибочно. В медицине она человек неслучайный. Вместе с братом продолжает семейную династию. Родители – стоматологи, но Алеся решила выбрать для себя другое направление – рентгенологию.

Алеся Быховец, врач-рентгенолог 5-й городской клинической больницы Минска:

Вчера я изучала основы компьютерной томографии с самого основного. Каждый врач должен уметь это делать, несмотря на то, что это не входит в его обязанности. Вчерашний день мне очень понравился. Очень много внимания мне уделяют мои коллеги, заведующий, очень многому пытаются меня научить.

На молодого медика уже с первых дней работы ложится ответственность за жизни и здоровье своих пациентов. Подставить плечо младшим коллегам всегда готовы опытные врачи. В медучреждениях сохраняется институт наставничества. Специалисты со стажем закрепляются за каждым молодым сотрудником.