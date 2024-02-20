Клишевич: конечно, найдутся те, кто предаст. Но хорошо, что в нашей стране мало изменников

Григорий Азаренок, СТВ:

Лохушки, тихушки – это все уже настолько грязный, списанный материал, на который уже никто не будет обращать внимания. Это неликвид, чемодан без ручки. Их, конечно, в конце концов завалят просто. Я к ним обращаюсь, к этим беглым. Когда они поймут, что от вас уже пользы никакой, вас убьют. Не наши спецслужбы. Вас убьют западники и повесят на нас. Как это сейчас с Навальным, как это, вероятнее всего, сделали с испанским летчиком, вертолетчиком, который перешел на сторону Украины. Вот оказался в Испании, его там расстреляли. Естественно, чтобы повесить на Россию, на российские спецслужбы. То же самое будет с вами. Но вот момент. Причем Александр Лукашенко обратился и к сидящим в зале, и, в принципе, ко всем высокопоставленным руководящим нашим должностным лицам. Что их будут стараться подкупать, шантаж и вербовать как-то, может, как-то идеологически и так далее. Почему важен сейчас ЕДГ? Потому что потом будет формирование ВНС и так далее. Чтобы мы видели таких людей, чтобы не было у нас такого человека, который был у нас, например, на высокой должности, даже на министерской должности, а потом оказался таким вот гнилым змагаром. А мы сейчас не знаем, завербован он был или идеологически подкуплен. И так далее.

Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Здесь что происходит? Спецслужбы, занимаясь Беларусью, как и любым другим государством, естественно, прекрасно понимают, что в любом обществе, в любом государстве, в любой исторический период найдутся те, кто предадут. Вот в Беларуси – мы же тоже затрагивали эту тему – до 30 тысяч предателей было. И сегодня часть мы определили, часть в процессе, ну а какая-то часть себя еще не выдала. Причем из этих трех групп, на которые опираются спецслужбы, это маргиналы, психически больные люди и предатели. И самое сложное с точки зрения их определения. Их можно выявить только по конкретному факту и соответствующим образом действовать. Поэтому ген этого предательства, он, к большому сожалению, у небольшой части общества присутствует. В Беларуси это в меньшей степени было свойственно нашему обществу. Опять же, в годы ВОВ цифры говорят для сравнения сами за себя – 30 тысяч предателей, но почти 0,5 миллиона героев, партизан и подпольщиков. Вот эта часть предателей, она, может быть, и есть сегодня.

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