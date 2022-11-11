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Петровский о поздравлении Лукашенко полякам: «Это готовность вести диалог со славянским, близким народом»

11 ноября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Беларусь готова строить мосты дружбы, а не стены с колючей проволокой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Польши с Национальным праздником Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петровский о поздравлении Лукашенко полякам: «Это готовность вести диалог со славянским, близким народом»-1

Президент выразил надежду, что жители за Бугом это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться. В нашей стране рассчитывают, что открытая позиция белорусов поможет нормализовать отношения с Польшей, несмотря на политическую конъюнктуру.

Петровский о поздравлении Лукашенко полякам: «Это готовность вести диалог со славянским, близким народом»-4

Петр Петровский, политолог:
Те поздравления польскому народу со стороны Президента Республики Беларусь – это еще раз демонстрация своего дружелюбия в отношении Польши. И во-вторых, это готовность вести диалог со славянским, близким народом, с которым у нас практически нет языкового барьера. Это готовность к взаимоуважению. Это фактически демонстрация дипломатии, дружелюбия всем полякам.

Петровский о поздравлении Лукашенко полякам: «Это готовность вести диалог со славянским, близким народом»-7

Александр Лукашенко также пожелал всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего. Беларусь Западу не враг, вместе с тем наша страна будет и дальше укреплять суверенитет и открыто отстаивать свои интересы.

# Беларусь-Польша # общество # Петр Петровский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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