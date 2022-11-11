Петровский о поздравлении Лукашенко полякам: «Это готовность вести диалог со славянским, близким народом»

Новости Беларуси. Беларусь готова строить мосты дружбы, а не стены с колючей проволокой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Польши с Национальным праздником Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент выразил надежду, что жители за Бугом это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться. В нашей стране рассчитывают, что открытая позиция белорусов поможет нормализовать отношения с Польшей, несмотря на политическую конъюнктуру.

Петр Петровский, политолог:

Те поздравления польскому народу со стороны Президента Республики Беларусь – это еще раз демонстрация своего дружелюбия в отношении Польши. И во-вторых, это готовность вести диалог со славянским, близким народом, с которым у нас практически нет языкового барьера. Это готовность к взаимоуважению. Это фактически демонстрация дипломатии, дружелюбия всем полякам.