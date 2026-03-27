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Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске

27 марта 2026 17:23
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Минск продолжает жить в ярком и стремительном ритме. 27 марта – второй день масштабного праздника, приуроченного к открытию проекта «Минск – молодежная столица Беларуси – 2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе не просто встречи, а откровенный диалог с представителями власти, мощный заряд энергии от олимпийских чемпионов и реальный вклад в благоустройство знаковых для страны объектов.

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица».

Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске-2

Бодро, весело и спортивно начался день в молодежной столице. Народная зарядка на минском стадионе «Динамо» собрала более 3,5 тысячи ребят. В роли тренеров – олимпийские чемпионы. Вместо привычных утренних будильников – ритмичная музыка, заряд энергии и возможность размяться вместе с теми, кто прославлял страну на мировых аренах.

Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске-4

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Это единство всей молодежи Беларуси, ее стремление к созиданию, к развитию и сила духа сегодня показаны на этом стадионе как никогда. Минская молодежь у нас самая лучшая, самая активная, и мы готовы на благо города и страны трудиться каждый день, каждый час, не смыкая глаз.

Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске-6

Дарья Головаш, педагог-организатор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» Минска:
Для меня, наверное, очень важно принимать участие в таком большом празднике, потому что мы все-таки молодежь – это движущая сила нашей страны, те, которые и за спорт, и за науку, и за творчество.
 

Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске-8

С новыми силами за работу. 45 человек со всех регионов трудились на благоустройстве парка Народного единства в Минске. Здесь будет новое здание Национального исторического музея. Готовность – свыше 80 %. Открыть свои двери для гостей объект должен уже в этом году. Участники трудового десанта уверены: сюда еще обязательно вернутся. Теперь уже с родными и близкими.

Диалоговая площадка с молодежью прошла в Совете Республики.

Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске-10

Своим трудом, инициативами и активной гражданской позицией молодые люди уже сейчас определяют вектор развития страны. В течение года в молодежной столице пройдет множество событий, форумы, конкурсы, диалоговые площадки, десятки других проектов. И каждый из них не просто пункт в программе, а еще один шаг к тому будущему, которое молодое поколение строит здесь и сейчас.

Подробнее в видео.

# Молодежь Беларуси

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