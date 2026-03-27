Народная зарядка, трудовой десант и «Разговор на равных» – второй день молодежного проекта в Минске

Минск продолжает жить в ярком и стремительном ритме. 27 марта – второй день масштабного праздника, приуроченного к открытию проекта «Минск – молодежная столица Беларуси – 2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе не просто встречи, а откровенный диалог с представителями власти, мощный заряд энергии от олимпийских чемпионов и реальный вклад в благоустройство знаковых для страны объектов. В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица».

Бодро, весело и спортивно начался день в молодежной столице. Народная зарядка на минском стадионе «Динамо» собрала более 3,5 тысячи ребят. В роли тренеров – олимпийские чемпионы. Вместо привычных утренних будильников – ритмичная музыка, заряд энергии и возможность размяться вместе с теми, кто прославлял страну на мировых аренах.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Это единство всей молодежи Беларуси, ее стремление к созиданию, к развитию и сила духа сегодня показаны на этом стадионе как никогда. Минская молодежь у нас самая лучшая, самая активная, и мы готовы на благо города и страны трудиться каждый день, каждый час, не смыкая глаз.

Дарья Головаш, педагог-организатор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» Минска:

Для меня, наверное, очень важно принимать участие в таком большом празднике, потому что мы все-таки молодежь – это движущая сила нашей страны, те, которые и за спорт, и за науку, и за творчество.



С новыми силами за работу. 45 человек со всех регионов трудились на благоустройстве парка Народного единства в Минске. Здесь будет новое здание Национального исторического музея. Готовность – свыше 80 %. Открыть свои двери для гостей объект должен уже в этом году. Участники трудового десанта уверены: сюда еще обязательно вернутся. Теперь уже с родными и близкими. Диалоговая площадка с молодежью прошла в Совете Республики.