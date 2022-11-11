«Руководство Польши должно стоять на коленях». Жители Гродно устроили пикет возле консульства

Новости Беларуси. В Гродно неравнодушные жители снова собрались возле консульства Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там устроили пикет против строительства забора на границе с Беларусью и произвола режима Дуды.

Белорусы возмущены политикой польских властей. «Когда живешь мирно, заборы не нужны», «Гродно – это не Польша» и «Хватит стравливать белорусский народ» – плакаты с такими надписями держали собравшиеся.

Люди также скандировали «Свободу Войцеху Ольшанскому». Это польский активист, который выступает против политики Евросоюза. Работники консульства вышли на улицу, однако принять письмо для властей Польши отказались, сказав, что консул сегодня на выходном и отсутствует. На самом же деле он просто стоял в стороне. Врут поляки так же плохо, как и строят мифическую демократию.

Обращение написано о том, что, так как мы, наши главные традиции, наш менталитет – это всегда было и остается миролюбие, мы хотим призвать все органы власти Польши, чтобы те моменты гонений белорусского народа, российского народа в Польше прекратились. Ксенофобии и расизму нет места в цивилизованном обществе.

Эти люди, руководство Польши – пан Дуда, пан Моравецкий – должны стоять на коленях и каяться за 300-летнюю оккупацию наших земель, за геноцид белорусского народа, за концлагерь польский в Березе-Картузской, где погибли местные жители, красноармейцы, которых морили голодом, издевались над ними. Они должны каяться за зверства Армии Крайовой, за проклятых солдат, которые уничтожали белорусов, сжигая, вырезая деревни и православное население.

В завершение пикета активисты прикрепили плакаты на забор у консульства.