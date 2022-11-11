Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы

Беларусь готова строить мосты дружбы, а не стены с колючей проволокой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Польши с Национальным праздником независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы. В этом году Беларусь ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству новую ценность. К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей.

Глава государства выразил надежду, что жители за Бугом это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться.