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Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы

11 ноября 2022 07:49
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Беларусь готова строить мосты дружбы, а не стены с колючей проволокой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Польши с Национальным праздником независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы. В этом году Беларусь ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству новую ценность. К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей.

Глава государства выразил надежду, что жители за Бугом это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться.

Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы-4

В нашей стране рассчитывают, что открытая позиция белорусов наладить конструктивные отношения с поляками на принципах партнерства, доверия и общего уважения в ближайшее время встретит взаимный положительный ответ. Александр Лукашенко пожелал всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего.

# Беларусь-Польша # Александр Лукашенко # Фотофакт

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