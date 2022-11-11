«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ

Новости Беларуси. Об информационной войне, ее способах, методах, а также роли отечественных СМИ в противостоянии лжи и отстаивании правды говорили 11 ноября в Новополоцке. Со студентами и молодыми преподавателями Полоцкого госуниверситета встретились спикеры проекта «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационные вбросы и фейки, давление на эмоции, выгодная противникам интерпретация новостей – подобные атаки уже использовались против нашей страны. Сейчас как никогда важно выработать иммунитет в обществе к подобному, особенно в среде молодежи. Опытные спикеры не понаслышке знают о последствиях информационного террора.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Студенты – это те люди, которые наиболее активно потребляют информацию, те, которые в силу возраста более интересуются миром, тем, что происходит в нем. И очень важно обезопасить их от лжи.

Антон Воробей, студент Полоцкого государственного университета:

Такая форма сегодня является актуальной, молодежи она нравится. Такие встречи полезны и должны продолжаться. Азаренок в ПГУ: враги пытаются убедить, что молодежь не та, будет космополитами. Это наглое вранье! Подробности здесь.