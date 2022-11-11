Прямой эфир

«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ

11 ноября 2022 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об информационной войне, ее способах, методах, а также роли отечественных СМИ в противостоянии лжи и отстаивании правды говорили 11 ноября в Новополоцке. Со студентами и молодыми преподавателями Полоцкого госуниверситета встретились спикеры проекта «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ-1

Информационные вбросы и фейки, давление на эмоции, выгодная противникам интерпретация новостей – подобные атаки уже использовались против нашей страны. Сейчас как никогда важно выработать иммунитет в обществе к подобному, особенно в среде молодежи. Опытные спикеры не понаслышке знают о последствиях информационного террора.

«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Студенты – это те люди, которые наиболее активно потребляют информацию, те, которые в силу возраста более интересуются миром, тем, что происходит в нем. И очень важно обезопасить их от лжи.

«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ-7

Антон Воробей, студент Полоцкого государственного университета:
Такая форма сегодня является актуальной, молодежи она нравится. Такие встречи полезны и должны продолжаться.

Азаренок в ПГУ: враги пытаются убедить, что молодежь не та, будет космополитами. Это наглое вранье! Подробности здесь.

«Очень важно обезопасить их от лжи». Спикеры проекта «Будь в теме» встретились со студентами ПГУ-10

Проект «Будь в теме» – это совместная инициатива общественного объединения «Белая Русь» и нашего телеканала. Спикеры, чье мнение авторитетно в обществе, уже посетили несколько регионов. Подобные встречи как со студентами, так и со школьниками востребованы и будут продолжаться.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Олег Романов # Антон Воробей # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок в ПГУ: враги пытаются убедить, что молодёжь не та, будет космополитами. Это наглое враньё!
11 ноября 2022 13:32

Азарёнок в ПГУ: враги пытаются убедить, что молодёжь не та, будет космополитами. Это наглое враньё!

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная
11 ноября 2022 13:03

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога
11 ноября 2022 12:34

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога