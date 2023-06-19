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Награждение лучших, велопробег и сплав на байдарках. Как милиция Минской области отмечает 84-летие?

19 июня 2023 15:10
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Новости Беларуси. На Кургане Славы прошли торжественные мероприятия, посвященные 84-летию со дня образования минской областной милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награждение лучших, велопробег и сплав на байдарках. Как милиция Минской области отмечает 84-летие?-1

К подножию мемориального комплекса были легли цветы и венки. Наградили и отличившихся сотрудников: им были вручены первые и очередные офицерские погоны.

Награждение лучших, велопробег и сплав на байдарках. Как милиция Минской области отмечает 84-летие?-4

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:
Сегодня в рамках 84 годовщины со дня образования управления внутренних дел Минского облисполкома руководящий состав управления принял участие в велопробеге по живописным местам Налибокской пущи, а также приняли участие в сплаве по реке Ислочь. Общая продолжительность дистанции – около 15 километров мы проплыли по Ислочи и по Налибокской пуще проехали еще километров 15. Поэтому все получили хороший заряд эмоций, хорошие впечатления, в рамках Года мира и созидания получили те эмоции, которые хотел получить каждый.

Награждение лучших, велопробег и сплав на байдарках. Как милиция Минской области отмечает 84-летие?-7

Также в рамках празднования в Воложинском районе был организован велопробег и сплав на байдарках с участием руководителей структурных подразделений. Спортивное мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию активного отдыха.

# Милиция Беларуси # общество # Роман Романчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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