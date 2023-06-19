Награждение лучших, велопробег и сплав на байдарках. Как милиция Минской области отмечает 84-летие?

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:

Сегодня в рамках 84 годовщины со дня образования управления внутренних дел Минского облисполкома руководящий состав управления принял участие в велопробеге по живописным местам Налибокской пущи, а также приняли участие в сплаве по реке Ислочь. Общая продолжительность дистанции – около 15 километров мы проплыли по Ислочи и по Налибокской пуще проехали еще километров 15. Поэтому все получили хороший заряд эмоций, хорошие впечатления, в рамках Года мира и созидания получили те эмоции, которые хотел получить каждый.