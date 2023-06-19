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На Парламентском собрании предложили открыть скоростную железнодорожную магистраль между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом

19 июня 2023 14:30
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Новости Беларуси. 10 совместных программ из 28 полностью выполнены. Вопросы дальнейшей работы в рамках Союзного государства рассматривают в Витебске. Здесь проходит 64-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Парламентском собрании предложили открыть скоростную железнодорожную магистраль между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом-1

Программа заседания объемная. В повестке – более 10 актуальных тем. Одна из них: формирование и обеспечение функционирования объединенной транспортной системы. В первую очередь это необходимо для более глубокой интеграции, создания равных возможностей для перевозчиков и передвижения граждан. Речь шла о расширении авиасообщения между белорусско-российскими регионами. Поступило предложение об открытии скоростной железнодорожной магистрали, которая должна связать три столицы: Минск, Москву и Санкт-Петербург. Также подняли вопрос о сохранении мемориалов и воинских захоронений на территориях двух стран.

На Парламентском собрании предложили открыть скоростную железнодорожную магистраль между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом-4

Сегодня, когда западные страны предпринимают попытки переписать историю, сносят памятники советским воинам, как никогда важно беречь и увековечивать память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное будущее. Традиционно перед началом заседания парламентарии возложили цветы и венки к Вечному огню. Память советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины почтили минутой молчания.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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