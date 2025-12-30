Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шагать по Беларуси

Подарить праздник и внимание каждому ребенку. Благотворительный марафон «Наши дети» объединяет миллионы белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Время, когда взрослые становятся волшебниками и дарят ребятам настоящую сказку. Сегодня на карте добрых дел – новый маршрут.

Эстафету принял столичный детский дом № 7 под названием «Семь Я». В нем воспитываются 57 ребят, которые остались без родительского тепла. К ним в гости заглянуло руководство города. Воспитанники подготовили праздничную программу. Не обошлось и без теплых бесед во время чаепития. В подарок – денежный сертификат: средства пойдут на улучшение материально-технической базы учреждения. Также каждый ребенок получил сладкий сюрприз.

Мне очень понравилось само мероприятие, потому что я сама в нем участвовала, я очень долго готовилась. Мы с другими детьми подготавливались, украшали детский дом, ждали очень сильно гостей.

– Праздник великолепный. Мне очень понравилось, очень оживленно было.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района:

Всего в заведении учатся, проживают и воспитываются 57 детей. Пожелали счастья, здоровья, успехов, чтобы всегда было хорошее настроение, хорошо учились, смело шли вперед, развивались, мечтали и реализовывали свои мечты.

Самый добрый и трогательный проект продлится вплоть до середины января. Ребята будут принимать поздравления и подарки, а также загадывать исполнение самых заветных желаний. Только в Минске закуплено более 54 тысяч подарков.