Новогоднее чудо для маленьких белорусов! Телеканал СТВ поддержал проект «Наши дети»

О белорусской традиции, которой уже три десятка лет. Традиции в дни новогодних и рождественских праздников окружать заботой и вниманием детей, которые в этом особенно нуждаются. Ребята с непростой судьбой, те, кто проходит лечение и надеется на скорое выздоровление – очень важно поддержать этих маленьких белорусов, произнести простые, но очень важные слова, подарить подарки – ведь это «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера в чудо в этих стенах живет как отдельная и обязательная рекомендация врачей. Онкоцентр в Боровлянах. За время его существования здесь спасли больше 7,5 тысячи детских жизней. И эта убедительная статистика – лучшее доказательство, что надежды оправдываются, а усилия врачей и государства приносят результат.

Анжелика Солнцева, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

На сегодняшний день мы входим в топовую десятку стран. Это мировой показатель по общей выживаемости детей с онкогематологической патологией. Она составляет на сегодняшний день 85 %, а по некоторым патологиям эта цифра более 90 %. Это повод для законной гордости. Укрепить эту веру в чудо и поддержать ребят, которые сейчас борются с онкологией в Республиканском центре, приехала делегация Совета Республики во главе с Натальей Кочановой. Здесь оказывают помощь бесплатно – таковы государственные приоритеты. Сейчас на лечении почти две сотни пациентов не только из всех регионов Беларуси, но и из других стран. Кроме внимания к маленьким пациентам, отдельное спасибо – медработникам, которые делают все, чтобы дети выздоравливали. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь именно такие работают люди, которые всю душу, все свое сердце отдают этим замечательным нашим маленьким деткам. И, конечно, в эти праздничные дни очень хочется, чтобы дети испытали счастье и радость от этого праздника, который ждут все, без сомнения. И вот сегодня пообщалась с этими детьми, и вы знаете, на душе так тепло и так радостно, что они настолько позитивны, они настолько рады тому, что будет праздник, будет чудо, будет счастье. И мы рады тому, что мы сопричастны и вместе с ними можем разделить их радость.

Праздничный переполох сегодня в Ивенецком социальном пансионате «Доброта сердец». Гостей встречает дружный коллектив детей и их взрослых помощников. С подарками к мальчишкам и девчонкам приехал давний друг – премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Когда общаешься с этими детьми, напитываешься особой энергетикой. Я ее называю энергетикой оптимизма. Потому что эти ребята, у них сложная на самом деле жизненная ситуация, но они настолько жизнерадостные, что нам, взрослым, у которых все в порядке, этому стоит поучиться, этому оптимизму. И на самом деле ты получаешь после встречи с этими детьми мощный позитивный заряд, которого надолго хватает.

В «Новогоднем экспрессе», который исполняет желания маленьких белорусов, – сотрудники нашего телеканала. Не с голубых экранов и не в прямом эфире, а лично, офлайн. Руководство, корреспонденты и ведущие сегодня организовали доставку праздничного настроения в Минский детский дом № 5. Его воспитанники – это 70 ребят от 6 до 18 лет, которые по разным причинам не смогут отпраздновать Новый год в кругу семьи. Но здесь, у елки, всех объединяет одно – вера в то, что сказка реальна. И в этой сказке ты не просто веришь в чудо, а становишься его важной частью.