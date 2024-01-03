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Католическому приходу уже более 500 лет. Чем ещё уникален Троицкий костёл в агрогородке Индура?

03 января 2024 19:12
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Новогоднее путешествие продолжаем в агрогородке Индура. Местечко сказочное и святое. Из достопримечательностей – музей куклы «Лялька ў карагодзе жыцця» и Троицкий костел, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Необыкновенный и величественный. И хотя храм из бутового камня возвели в 1815-м в стиле позднего классицизма, католическому приходу уже более 500 лет. Первый деревянный костел в этом местечке появился в 1546-м по инициативе маршалка ВКЛ Яна Давойны. Но после войны с Наполеоном он сгорел.

Католическому приходу уже более 500 лет. Чем ещё уникален Троицкий костёл в агрогородке Индура?-1

Павел Астукевич, настоятель костела Святой Троицы в аг. Индура:
Храм, который построили в 1815 году, был здесь, между этими колоннами. Площадь этого храма была небольшая – около 140 м2. Храм был довольно простой, но достойный на то время, потому что люди последнее отдавали, чтобы его восстановить. Только в 1856 году храм был окончательно завершен.

Католическому приходу уже более 500 лет. Чем ещё уникален Троицкий костёл в агрогородке Индура?-4

В начале ХХ века костел увеличили почти в 2,5 раза. По проекту молодого архитектора Вильгельма Августовича Сроки храм стал выше. Пристроили трансепт с полукруглой апсидой, каплицу, башню-звонницу. Нотки необарокко и неоклассицизма преобразили храм. Внутри внимание привлекает старинный барочный орган и чудесный амвон. Раньше, когда не было микрофонов, священник читал там проповеди, чтобы всем было хорошо слышно. Акустика здесь потрясающая. Атмосфера светлая и вдохновляющая. А на Рождество здесь особенно прекрасно.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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