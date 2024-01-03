Католическому приходу уже более 500 лет. Чем ещё уникален Троицкий костёл в агрогородке Индура?

Новогоднее путешествие продолжаем в агрогородке Индура. Местечко сказочное и святое. Из достопримечательностей – музей куклы «Лялька ў карагодзе жыцця» и Троицкий костел, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Необыкновенный и величественный. И хотя храм из бутового камня возвели в 1815-м в стиле позднего классицизма, католическому приходу уже более 500 лет. Первый деревянный костел в этом местечке появился в 1546-м по инициативе маршалка ВКЛ Яна Давойны. Но после войны с Наполеоном он сгорел.

Павел Астукевич, настоятель костела Святой Троицы в аг. Индура:

Храм, который построили в 1815 году, был здесь, между этими колоннами. Площадь этого храма была небольшая – около 140 м2. Храм был довольно простой, но достойный на то время, потому что люди последнее отдавали, чтобы его восстановить. Только в 1856 году храм был окончательно завершен.