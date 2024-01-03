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Петровский: «Страной должны управлять те лица, которые не просто родились, а выкормлены и выращены в этой системе»

03 января 2024 18:57
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом поговорим о работе спецслужб и о том, какие сюрпризы ждут бчб-террористов в 2024 году? В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: «Страной должны управлять те лица, которые не просто родились, а выкормлены и выращены в этой системе»-1

Петр Петровский, политолог:
Тут ничего удивительного нет. Когда-то Шварценеггер хотел стать президентом США, а ему сказали: а ты не по рождению, иди, досвидос! Если вы поедете в США и получите гражданство, вы никогда не станете президентом США. Это нормальная практика. Почему – потому что страной должны управлять те лица, которые не просто родились, а выкормлены и выращены в этой системе. Потому что зачастую видишь прибалтийские страны, это либо как Адамкус, реальный бандит, нацист, который в своих мемуарах пишет: я и десяток жемойтянцев переходили Неман, резали горло. И он стал президентом Литовской Республики. При этом с 40 какого-то года сидел в США, понятно, на кого он там работал. Второй момент – это типа Майи Санду. Институт «Открытое общество» – ее там вырастил фонд Сороса. То есть такая типичная система колонизаторская – «перепрошить» человека. Формально гражданка Молдовы, а реально – предательница и наместница оккупационного режима. Тоже не пойдет. И потом братский Казахстан, извиняйте, – программа «Болашак». Вывозить казахов, обучать их в каких-то странных заведениях в США, Великобритании, а потом давать их на какую-то госслужбу. Будучи Акимами, что они будут на местах продвигать? То, что им там рассказали в Йельском университете? Тоже непонятно. И это тоже определенный уровень защиты суверенитета и независимости нашего государства.

# Международная политика # Петр Петровский

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