«Это молодость, зрелость и большая радость». Народная артистка России Ирина Егорова о фестивале «Лiстапад»

Новости Беларуси. 20 ноября начался Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». В афише – 99 картин практически из полусотни стран. При этом заявок пришло свыше 300. География форума в 2021 году расширяется. Это и давние друзья Беларуси, а также страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Участников 27-го по счету кинофестиваля «Лістапад» с открытием форума поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Егорова, народная артистка России:

Для меня это молодость, зрелость и большая радость долгой жизни с моими друзьями, киноактерами, с моими режиссерами. Со всеми теми, за кого меня гордость охватывает. Когда я сегодня поднималась по лестнице, я мысленно шла рядом с Игорем Добролюбовым, режиссером фильма «Белые росы». Потому что я из «Белых рос», из первого и второго фильма. Я мысленно шла с Алексеем Дударевым, Санаевым, Караченцевым, Садальским. Мне казалось, что они все со мной поднимаются сегодня по ступеням. Мне это очень приятно. Мне радостно, что я приехала из Москвы.

Читайте также:

«Представят 99 лучших фильмов со всего мира». В Минске стартовал 27-й кинофестиваль «Лiстапад»

Александр Ефремов побывал на открытии фестиваля «Лiстапад». Вот что он рассказывает

Петришенко о фестивале «Лiстапад»: Мы хотим, чтобы наш кинофестиваль внес свою лепту, чтобы люди стали добрее