«Представят 99 лучших фильмов со всего мира». В Минске стартовал 27-й кинофестиваль «Лiстапад»

Кристина Сущеня, корреспондент: Место встречи изменить нельзя, это кинотеатр «Москва». Кинофестиваль «Лiстапад» в 27-й раз, красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер. Официальное открытие здесь состоялось несколько часов назад. Не буду забегать вперед, расскажу немного об этом дне. Традиционно программа «Лiстапада» началась в 12:00. «Звезды седьмого неба» – это первый мультипликационный мюзикл, сделанный в Беларуси. Минск в ближайшую неделю по-настоящему окунется в атмосферу кино. Вот как происходило открытие здесь.

Кристина Сущеня:

В этом году на «Лiстапад» приехало около полусотни гостей, представят 99 лучших фильмов со всего мира. Кстати, прямо сейчас идет показ фильма из основного конкурса, это «Королевская игра». Все же хочется сказать о ноу-хау 27-го кинофестиваля. Во-первых, это смена команды. Мероприятие проводит киностудия «Беларусьфильм». Как вы можете заметить, изменился логотип самого кинофестиваля, слоган тоже изменился. Говоря о конкурсных программах, в этом году на кинофестивале четыре конкурсные программы. Это игровое, документальное кино, молодежное и листопадик. Именно в этом году немного другие критерии для конкурсной программы молодежного кино, так как нет жанровых ограничений. Если мы заговорили об ограничениях, то есть ограничения возрастные. Возраст режиссеров должен быть до 40 лет. Интересно, что в этом году «Лiстапад» – это не только про то, как познакомиться с новинками кино зрителю. Фестиваль в этом году выступит презентационной площадкой, где мы сможем показать, какие возможности можем предложить другим кинопроизводителям.