«Будет функционировать изолятор для беременных и рожениц». Главврач 6-й больницы Минска о работе в период пандемии

Новости Беларуси. Четвертая волна коронавируса в Беларуси идет на спад. Стационары возвращаются к работе в плановом режиме. Так, роддом 6-й столичной больницы будет принимать как плановых пациенток, так и рожениц с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учреждении разработана логистика поступления женщин: те, кто не болен COVID-19, проходят через чистый коридор, а те, у кого выявили инфекцию, будут поступать в красную зону. После дезинфекции в чистой зоне будет размещено 90 коек.