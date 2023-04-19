Петришенко на ТИБО: «Беларусь и Россия вырабатывают подходы к интеграции национальных информационных систем»
Новости Беларуси. Современные технологические тренды. Сегодня, 19 апреля, в Минске продолжает работу Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29-й раз он стал местом встречи разработчиков, экспертов и инвесторов. Всего свыше 250-ти участников презентуют свои продукты.
Помимо выставки, запланировано более трех десятков мероприятий. Центральным международным событием ТИБО стал V Евразийский цифровой форум. Как отмечено, в ЕАЭС необходимо активизировать процессы в сфере цифрофизации. В первую очередь, это касается интегрированной информационной системы, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем участников союза.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В рамках Союзного государства Беларусь и Россия вырабатывают подходы к интеграции национальных информационных систем в сфере таможенного и налогового законодательств, прослеживаемости сельхозпродукции, маркировки товаров, транспортного контроля.
Сегодня на полях ТИБО продолжит работу выставка. Также запланирован ряд заседаний в рамках форума «Цифровая экономика» и Белорусского ИКТ саммита.
Посетители знакомятся с достижениями в области искусственного интеллекта, интернета вещей, облачных технологий, анализа и управления большими данными. Новация 2023 года – бесплатный вход на выставку для всех зарегистрированных на сайте tibo.by и подписчиков Telegram-канала мероприятия.
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