Петришенко на ТИБО: «Беларусь и Россия вырабатывают подходы к интеграции национальных информационных систем»

Новости Беларуси. Современные технологические тренды. Сегодня, 19 апреля, в Минске продолжает работу Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29-й раз он стал местом встречи разработчиков, экспертов и инвесторов. Всего свыше 250-ти участников презентуют свои продукты.

Помимо выставки, запланировано более трех десятков мероприятий. Центральным международным событием ТИБО стал V Евразийский цифровой форум. Как отмечено, в ЕАЭС необходимо активизировать процессы в сфере цифрофизации. В первую очередь, это касается интегрированной информационной системы, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем участников союза.