«Своим примером формируем вкус у ребёнка». Нужна ли учителям одинаковая форма одежды?

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Для учителей есть определенный дресс-код Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я предлагаю ввести школьную форму также для учителей. Всем же нам приятно сидеть в ресторане, где все одинаковые. Что касается учителей, у вас предусмотрена школьная форма для них, чтобы все ходили в одинаковом, как дети?

Ирина Левковец, директор гимназии № 61 г. Минска:

У нас есть определенный дресс-код для учителей. В принципе, дело в том, что я прихожу на урок к учащимся, говорю: ребята, вы меня когда-нибудь видели в спортивном, допустим, костюме либо вечернем? Алеся Лакина:

То есть вы просто ходите в деловом стиле одежды? Ирина Левковец:

Я хожу в деловом стиле одежды. Алеся Лакина:

Почему тогда у школьников должна быть одинаковая одежда? Ирина Левковец:

Потому что дело в том, что на данный момент мы своим примером формируем вкус у ребенка. Порой для ребенка деловой стиль одежды – это худи, спортивные брюки. Должен быть примером для ученика

Алеся Лакина:

Может быть, мама лучше будет прививать вкус в одежде, если она будет одевать ребенка так, как считает нужным, а не просто в однотипные юбочки и брючки? Ирина Левковец:

Вы противоречите сами себе. На данный момент вы сказали, что деловой стиль в одежде, а теперь просто говорите о том, что мама будет… Алеся Лакина:

Да, мама будет по своему вкусу одевать ребенка. Он будет примерять на себе, понимать, что ему идет, что не идет. Почему учителя не ходят? Вы против, чтобы учителя ходили в одинаковой одежде? Ирина Левковец:

Да, я против. Алеся Лакина:

Почему?

Ирина Левковец:

Просто потому что в любом случае человек это взрослый – это раз. Алеся Лакина:

Это маленький человек, у него формируется вкус, характер, а мы его загоняем в рамки. Ирина Левковец:

Дело в том, что у учителя уже сформирован характер, и он должен быть примером для этого маленького ученика. Просто должен показывать своим внешним видом, что каждый ребенок, каждый человек должен быть аккуратен и, в принципе, в определенных местах одет быть так, а не по-другому. Алеся Лакина:

Индивидуален, я считаю. Александр, как вы считаете?

Александр Костюкевич, папа дочерей-школьниц:

Мы про деловой стиль или какой все-таки? Алеся Лакина:

Может быть, сделать форму для учителей? Александр Костюкевич:

Я за деловой стиль – это удобно. Если у нас будет качественный выбор, то есть шерсть, полушерсть на разный достаток – может, какие-то государственные программы. Алеся Лакина:

Я не про ткани, я про внешний вид. Александр Костюкевич:

Я за деловой, конечно. Никто ни в какую погоду такого не позволял