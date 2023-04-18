«Своим примером формируем вкус у ребёнка». Нужна ли учителям одинаковая форма одежды?
Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Для учителей есть определенный дресс-код
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я предлагаю ввести школьную форму также для учителей. Всем же нам приятно сидеть в ресторане, где все одинаковые. Что касается учителей, у вас предусмотрена школьная форма для них, чтобы все ходили в одинаковом, как дети?
Ирина Левковец, директор гимназии № 61 г. Минска:
У нас есть определенный дресс-код для учителей. В принципе, дело в том, что я прихожу на урок к учащимся, говорю: ребята, вы меня когда-нибудь видели в спортивном, допустим, костюме либо вечернем?
Алеся Лакина:
То есть вы просто ходите в деловом стиле одежды?
Ирина Левковец:
Я хожу в деловом стиле одежды.
Алеся Лакина:
Почему тогда у школьников должна быть одинаковая одежда?
Ирина Левковец:
Потому что дело в том, что на данный момент мы своим примером формируем вкус у ребенка. Порой для ребенка деловой стиль одежды – это худи, спортивные брюки.
Должен быть примером для ученика
Алеся Лакина:
Может быть, мама лучше будет прививать вкус в одежде, если она будет одевать ребенка так, как считает нужным, а не просто в однотипные юбочки и брючки?
Ирина Левковец:
Вы противоречите сами себе. На данный момент вы сказали, что деловой стиль в одежде, а теперь просто говорите о том, что мама будет…
Алеся Лакина:
Да, мама будет по своему вкусу одевать ребенка. Он будет примерять на себе, понимать, что ему идет, что не идет. Почему учителя не ходят? Вы против, чтобы учителя ходили в одинаковой одежде?
Ирина Левковец:
Да, я против.
Алеся Лакина:
Почему?
Ирина Левковец:
Просто потому что в любом случае человек это взрослый – это раз.
Алеся Лакина:
Это маленький человек, у него формируется вкус, характер, а мы его загоняем в рамки.
Ирина Левковец:
Дело в том, что у учителя уже сформирован характер, и он должен быть примером для этого маленького ученика. Просто должен показывать своим внешним видом, что каждый ребенок, каждый человек должен быть аккуратен и, в принципе, в определенных местах одет быть так, а не по-другому.
Алеся Лакина:
Индивидуален, я считаю. Александр, как вы считаете?
Александр Костюкевич, папа дочерей-школьниц:
Мы про деловой стиль или какой все-таки?
Алеся Лакина:
Может быть, сделать форму для учителей?
Александр Костюкевич:
Я за деловой стиль – это удобно. Если у нас будет качественный выбор, то есть шерсть, полушерсть на разный достаток – может, какие-то государственные программы.
Алеся Лакина:
Я не про ткани, я про внешний вид.
Александр Костюкевич:
Я за деловой, конечно.
Никто ни в какую погоду такого не позволял
Мария Гаманович, бабушка школьников:
Где-то 9-10 лет назад по роду своей деятельности, я работала в управлении по труду, занятости и социальной защите и вела такое направление, как профессиональное обучение и вторичную занятость. В конце года я посещала школы и объясняла ученикам об этих направлениях: если не поступят, чтобы обращались к нам, и мы поможем им с выбором профессии. Это было в конце года, я была ужасно возмущена, когда видела учителей в прозрачных платьицах и шлепанцах.
Алеся Лакина:
Сплошь и рядом. Я тоже захожу в школу, вижу, как ходят учителя.
Мария Гаманович:
Я вспомнила своих учителей. Никогда никто ни в какую погоду у нас такого не позволял. Я приходила на работу и просто меня переполняли эмоции, потому что это мало того даже неуважение какое-то к себе и это не учитель.
Александр Костюкевич:
Это вы про учителей, да?
Мария Гаманович:
Это я про учителей. Кроме того, можно было заметить еще тогда, допустим: пожилой человек – какая-то юбочка в катышках. У нас в наше время, когда учитель приходил… Я даже теперь вспоминаю, очень долгое время поддерживала отношения, к сожалению, уже ушли. Я помню юбочки – такое было ощущение, что они были только сняты с вешалки, блузки – то же самое. У учителей-мужчин кантики были такие, что казалось, о них можно порезаться. Это было, и мы не задумывались тогда о форме, нам сказали: форма. У нас было главное – чтобы она была чистая, аккуратная и в ней было удобно.
Алеся Лакина:
Как вы считаете, форма для учителей – вы за или против?
Мария Гаманович:
Деловой стиль.
Алеся Лакина:
Точно так же для детей, я тогда считаю, просто деловой стиль. Зачем привязываться к определенной форме?
Александр Костюкевич:
Ладно, давайте им тоже синие жилетки.
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