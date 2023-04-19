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Валерий Бельский и Сергей Сивец проведут личные приёмы граждан. Как записаться на приём к сенаторам?

19 апреля 2023 06:29
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Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Валерий Бельский и Сергей Сивец проведут личные приёмы граждан. Как записаться на приём к сенаторам?-1

Так, у белорусов будет возможность задать интересующие вопросы заместителю председателя Совета Республики Валерию Бельскому. Он будет вести прием 20 апреля в Лидском райисполкоме с 14:00 до 16:00. Чтобы обратиться к парламентарию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по номерам, указанным на экране. Звонки принимают в рабочее время. 

Валерий Бельский и Сергей Сивец проведут личные приёмы граждан. Как записаться на приём к сенаторам?-4

В этот четверг, 20 апреля, выслушать граждан готов и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Сергей Сивец проведет личный прием граждан в Минске с 10:00 до 13:00. Чтобы попасть на встречу, необходимо направить письменное обращение в Совет Республики. 

# Прием граждан # общество # Валерий Бельский # Сергей Сивец # Фотофакт

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