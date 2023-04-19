Валерий Бельский и Сергей Сивец проведут личные приёмы граждан. Как записаться на приём к сенаторам?

Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у белорусов будет возможность задать интересующие вопросы заместителю председателя Совета Республики Валерию Бельскому. Он будет вести прием 20 апреля в Лидском райисполкоме с 14:00 до 16:00. Чтобы обратиться к парламентарию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по номерам, указанным на экране. Звонки принимают в рабочее время.