Валерий Бельский и Сергей Сивец проведут личные приёмы граждан. Как записаться на приём к сенаторам?

Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, у белорусов будет возможность задать интересующие вопросы заместителю председателя Совета Республики Валерию Бельскому. Он будет вести прием 20 апреля в Лидском райисполкоме с 14:00 до 16:00. Чтобы обратиться к парламентарию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по номерам, указанным на экране. Звонки принимают в рабочее время.
В этот четверг, 20 апреля, выслушать граждан готов и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Сергей Сивец проведет личный прием граждан в Минске с 10:00 до 13:00. Чтобы попасть на встречу, необходимо направить письменное обращение в Совет Республики.