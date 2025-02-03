Губернатор Хабаровского края: сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику

Президентом страны избран Александр Лукашенко. За действующего главу государства свой голос отдали 86,82 % белорусских избирателей. И это весомый электоральный аргумент! Поздравление в формате оффлайн 3 января из союзной России – это теплые слова от губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. С этого, по сути, начались переговоры во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства озвучил направления, по которым мы можем сотрудничать и сейчас, и в перспективе. Речь об агропромышленном комплексе и машиностроении. Эти сферы – традиционный «конек» белорусской экономики. Наши карьерные самосвалы и дорожная техника жизненно необходимы суровому краю, тем более мы готовы предложить еще и качественный сервис. Еще один аргумент – строительство БАМ-2, и как раз в процессе возведения второй ветви Байкало-Амурской магистрали белорусские грузовики могут стать незаменимыми помощниками. Есть где развернуться и нашим строителям. В регионе реализуют сразу несколько крупных инвестпроектов. А вот особая сфера взаимных интересов – авиастроение. В Хабаровском крае производят и боевые, и гражданские самолеты. Наши компетенции здесь будут как раз кстати.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Также мы рассматриваем серьезно вопрос кооперации в авиастроении. Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей, сборочных единиц для хабаровских предприятий, ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать.

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края России:

Как вы знаете, именно у нас строят самые современные в мире самолеты истребительной авиации, Су-57, всю линейку истребительных. Кроме этого, и «Сухой Суперджет-100», и узкофюзеляжные самолеты. У нас целый кластер, и я с удовольствием вас приглашаю в гости посмотреть, потому что у нас вся линейка – и боевая, и гражданская авиация. И мы намерены дифференцировать в промышленный сектор. Очень важно ваше предложение, мы его, безусловно, не просто рассмотрим, проработаем, потому что нас интересует именно, чтобы мы не впадали в зависимость, как мы были в определенной степени в зависимости от западных стран. Сейчас мы хотим интегрироваться именно в российско-белорусскую экономику.