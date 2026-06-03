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Новости по тегу #РУП «Белтелеком»

«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах ночью с 6 на 7 июня
03 июня 2026 10:31

«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах ночью с 6 на 7 июня

«Белтелеком» повышает некоторые тарифы
01 июня 2026 12:22

«Белтелеком» повышает некоторые тарифы

Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи
23 декабря 2025 05:47

Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи

«Белтелеком» в 2026 году планирует запуск собственного оператора мобильной связи
23 июня 2025 13:38

«Белтелеком» в 2026 году планирует запуск собственного оператора мобильной связи

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ
03 февраля 2025 17:56

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача
03 февраля 2025 16:59

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача

Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления
03 февраля 2025 16:22

Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления

По техническим причинам Минская область была отрезана от интернета. Неполадки уже устранены
07 марта 2013 18:32

По техническим причинам Минская область была отрезана от интернета. Неполадки уже устранены