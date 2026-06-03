Новости по тегу #РУП «Белтелеком»

Технические работы проведут ночью на 7 июня.
Изменения вступили в силу 1 июня 2026 года
В Беларуси уходит в прошлое целая эпоха – с 20 января 2026 года начнется плановый демонтаж таксофонов и прекращение работы сопутствующих услуг.
Проект является стратегическим. Его реализуют в несколько этапов. Сейчас модернизируют сети и закупают оборудование.
«Это достижение. Об этом мало говорим».
«У нас служба поддержки 123 работает 24 на 7. Более того, мы развиваем сети только оптикой».
«Тем более мы понимаем с вами, надо преодолевать санкционное давление. Я успешно докладываю, мы его преодолеваем».
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