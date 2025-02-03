Беларусь и Хабаровский край договорились о поставках всего комплекса оборудования «Белкоммунмаш»

От электротранспорта до зарядной инфраструктуры – на «Белкоммунмаше» стороны договорились о поставках всего комплекса оборудования. Дальневосточная делегация высоко оценила организацию производства в Минске – от разработки электронной начинки до выпуска пассажирской техники под ключ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На языке экономики это называется предприятие замкнутого или полного цикла. В нынешних геополитических реалиях такой подход к делу, безусловно, большое преимущество. Также гости убедились, что минская техника сможет выдержать суровый климат Хабаровского края: батареи белорусского производителя работают даже при минус 40.

Тарас Мурог, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Холод для нас, ни в коей мере, не будет являться преградой. У нас более года в Красноярске эксплуатируются электробусы, зарядные станции. Глава региона выразил интерес к нашему супербыстрому зарядному комплексу, который реализован в Брилевичах, также к троллейбусам, трамваям, в особенности к трамваям. На переговорах мы обсуждали комплексную поставку всего комплексного оборудования «Белкоммунмаша».

Губернатор Хабаровского края отметил качество белорусской продукции, а также высокий уровень локализации производства. Белорусский электротранспорт появится на улицах городов этого региона России уже в ближайшее время.