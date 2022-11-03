Первый гонорар Колас получил от отца. Рассказываем интересные факты о жизни народного поэта Беларуси

Новости Беларуси. Серия торжественных мероприятий 3 ноября состоялась в Беларуси в честь 140-летия со дня рождения классика мировой и белорусской литературы Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невозможно переоценить его творчество. Произведения Коласа до сих пор находят широкий читательский отклик.

Полина Королева, корреспондент:

О, як бы я хацеў спачатку

Дарогу жыцця ды парадку

Прайсцi яшчэ раз, азiрнуцца,

Сабраць з дарог каменнi тыя,

Што губяць сiлы маладыя,

К вясне б маёй хацеў вярнуцца. Это строки из поэмы «Новая земля». Их цитировал Якуб Колас, когда белорусский скульптор Заир Азгур вылепливал один из его бюстов. По иронии, именно Азгур стал тем, кто увековечил память о поэте в мощной скульптуре на одной из центральных площадей Минска.

Сегодня именно здесь начался марафон памяти белорусского классика. Строки, вышедшие из-под его руки, обрели новую жизнь и звучали в десятках голосов народного хора имени Геннадия Титовича. В пасмурный день подножие памятника Якуба Коласа расцвело сочным алым цветом роз и гвоздик. Наследники белорусского слова пришли выразить благодарность.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Марыў, каб мы жылі лепей, і рабіў усё для гэтага магчымае. Мы сёння кажам вялікі дзякуй класіку беларускай літаратуры, народнаму паэту Канстанціну Мікалаевічу Міцкевічу, які плённа працаваў на карысць нашай краіны і аддаваў усяго сябе нашай беларускай літаратуры.

В день рождения классика литературные паломники едут в Столбцовский район. Сегодня на малой родине поэта открыли по-настоящему народный памятник. Скульпторы работали над ним три года. Фото и другие материалы собирали в том числе из фондов музея Якуба Коласа, сотрудником которого, к слову, является правнучка национального гения.

Сергей Логвин, член Белорусского союза художников:

Нужно собирать материалы, это не просто так – пришел и слепил. Мы с семьей, внучкой, правнучкой Якуба Коласа познакомились. Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился.

Отец Якуба Коласа был лесником, потому семья часто переезжала. Сегодня по всем усадьбам Николаевщины, где жил и работал поэт, путешествуют белорусы. Имя автора трилогии «На ростанях» привлекает и туристов. В юбилейный год мемориальный комплекс ежедневно встречает десятки человек.

Полина Королева:

Это усадьба Альбуть, где прошли детские годы Коласа. Именно здесь под одним из дубов он написал свое первое стихотворение «Весна», за которое получил небывалое по меркам того времени сокровище – серебряный рубль. Получил он его от отца. Однако не только папа повлиял на становление будущего белорусского национального поэта. Руку приложили в том числе родной дядя и мама, которая была неписьменной белоруской, однако читала сказки, чем привила любовь к национальному фольклору маленькому сыну.

Евгений Шамель, научный сотрудник филиала литературно-мемориального музейного комплекса «Николаевщина»:

Даследчыкі яго творчасці заўсёды гаварылі, што Костусь, калі бацькі працавалі, ён працаваў. Але ў вольныя гадзіны выходзіў, лажыўся на стог сена, глядзеў уверх. Глядзеў на вяршыні дрэў, слухаў, як спяваюць гэтыя птушачкі, бачыў тых зайчыкаў і вавёрачак. І вось гэта ўсё паўплывала на тое, што ён потым усё гэта мог увасобіць у сваіх творах.

Исследователи творчества Якуба Коласа говорят, что нас ждет еще много открытий касательно жизни поэта. Потому и музейный комплекс в Столбцовском районе, несмотря на древний вид, нельзя назвать законсервированным. Здесь регулярно сменяются экспозиции.

Ольга Шамель, научный сотрудник филиала литературно-мемориального музейного комплекса «Николаевщина»:

Што такое жыццё вялікага чалавека? Заўсёды нешта новае знаходзіцца. Шмат працуюць нашы навукоўцы ў літаратурным музеі Коласа ў Мінску. Калі ад нас якая дапамога патрэбна, выставы сюды да нас прывозяць па разных перыядах жыцця Коласа, і мы працуем. Вось паглядзіце, няма нічога, што не развівалася, гэта так сама развіваецца.

Поэмы, стихотворные сборники и отдельные цитаты Коласа известны не одному поколению. Но не только творчество сделало Константина Мицкевича народным поэтом. Общественная и научная деятельность, составление первого русско-белорусского словаря. В свое время Якуб Колас преподавал в том числе в Белорусском государственном университете. В день юбилея здесь прошел флешмоб беспрерывного чтения. Шесть часов студенты и сотрудники БГУ путешествовали по страницам поэмы «Новая земля». Некоторые в героях Коласа нашли своих родственников.

Владимир Кулаженко, директор Фундаментальной библиотеки БГУ:

Мама моя из Николаевщины, со Столбцовщины, откуда род Коласа происходит. Она тоже Мицкевич. Даже в тексте «Новой земли» упоминается мой прапрадед. Для меня это такая личная тема и все места, которые описываются: Альбуть, Смольня – места, где жил Колас, это для меня детство. И все эти места я очень хорошо знаю.