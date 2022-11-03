Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился

Новости Беларуси. Сотни почитателей творчества Якуба Коласа сегодня встретили Столбцы. В городе открыли памятник народному поэту. Событие приурочено к юбилею классика. 3 ноября – 140 лет со дня его рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над бронзовой скульптурой работал коллектив скульпторов. Композиция служит напоминанием потомкам о значимости фигуры писателя. Ведь работал Якуб Колас, чтобы белорусский край не был безымянным, а народ говорил на своем родном языке.

Василина Мицкевич, правнучка Якуба Коласа:

Праект гэтага помніка некалі ўбачыў мой дзядуля, малодшы сын Якуба Коласа Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч. Яму гэты помнік вельмі спадабаўся, бо помнік на радзіме паэта. І бацька яму распавядаў не раз, што ён хадзіў гэтымі сцежкамі, хадзіў па лесе, яму было прыемна сесці на дрэва, паглядзець на прыгажосць вакол. І тады нараджаліся вершы, вершы, якія цяпер ведае ўся Беларусь.