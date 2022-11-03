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Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился

03 ноября 2022 13:54
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Новости Беларуси. Сотни почитателей творчества Якуба Коласа сегодня встретили Столбцы. В городе открыли памятник народному поэту. Событие приурочено к юбилею классика. 3 ноября – 140 лет со дня его рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился-1

Над бронзовой скульптурой работал коллектив скульпторов. Композиция служит напоминанием потомкам о значимости фигуры писателя. Ведь работал Якуб Колас, чтобы белорусский край не был безымянным, а народ говорил на своем родном языке.

Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился-4

Василина Мицкевич, правнучка Якуба Коласа:
Праект гэтага помніка некалі ўбачыў мой дзядуля, малодшы сын Якуба Коласа Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч. Яму гэты помнік вельмі спадабаўся, бо помнік на радзіме паэта. І бацька яму распавядаў не раз, што ён хадзіў гэтымі сцежкамі, хадзіў па лесе, яму было прыемна сесці на дрэва, паглядзець на прыгажосць вакол. І тады нараджаліся вершы, вершы, якія цяпер ведае ўся Беларусь.

Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился-7

Міністр культуры: Якуб Колас заўсёды змагаўся за адраджэнне свайго роднага краю і дбаў пра людзей. Чытайце тут.

# Белорусские писатели # общество # Василина Мицкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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