«Накоплены какие-то обиды». Почему у пары могут возникнуть проблемы в интимной сфере?

Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Борисова, психолог:

Проблемы в сексе начинаются после того, как начинаются проблемы в эмоциональной сфере. То есть эмоциональная сфера – это про близость, доверие, то, как говорить вообще и слышать друг друга. Если люди друг друга не слышат, не умеют разговаривать, спросить, послушать, сказать о своих потребностях. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Наверное, когда уже накоплены какие-то обиды? Ирина Борисова:

Обиды, да, совершенно верно.

Евгений Кизина, выступает за равноправие в отношениях:

Они же и накапливаются, потому что никто не хочет говорить. Юлия Самусенко:

Не решается этот вопрос? Евгений Кизина:

Один не хочет обидеть другого, а второй запросто может обидеть либо друг друга не хотят обидеть – это все накапливается. Ирина Борисова:

Либо лучше, если прочитали мысли мои, вообще это идеально. Чего я хочу, угадали. Евгений Кизина:

Да. Я сижу: «Чего ты обиделась?» – «Я не обиделась». Окей, я пошел дальше заниматься своими делами. А сама говорит: «Вот козел, даже не понял». Тут бьет по нашим интимным отношениям.

Тамара Давидович, считает, что под мнимым подкаблучником может скрываться чуткий мужчина:

С этим я полностью согласна. Мне кажется, лучший намек – это картинка, ссылка, чего ты хочешь. Юлия Самусенко:

В отношениях с мужчиной – да. Тамара Давидович:

Желательно еще отметить человека. Ирина Борисова:

Про эмоциональную близость. Если вопрос, как женщине, то женщина должна изучать себя и понимать, что она любит, хочет, чтобы она могла об этом сказать своему мужчине. То есть мужчины на самом деле рады доставлять удовольствие женщинам и ухаживать, заботиться. Вообще, они за семью так же, как и женщины. В то же время это относится и к мужчинам, если мужчина тоже терпит и не говорит о том, что ему что-то неприятно, не нравится. Вообще, в идеале это налаживается именно благодаря общению. Эмоциональная близость – тогда и в сексуальной сфере у людей получается спокойно разговаривать на темы. Говорить, даже если они были до этого не раскрепощены, друг друга раскрепощают, то есть у них такой коннект происходит. Поэтому я бы эмоциональную сферу поставила на первое место.