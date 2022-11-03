После ремонта снова открылся Минский колледж торговли. Что изменилось в корпусе и сколько на это потратили?

Новости Беларуси. Корпус Минского государственного колледжа торговли и коммерции на Долгобродской торжественно открылся после капитального ремонта. Обучаться здесь смогут 400 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оснащенные компьютерные классы, современные учебные кабинеты, новый конференц-зал. Также в здании оборудовали пищеблок и столовую, которые ранее не были предусмотрены. Для досуга – спортивный и тренажерный залы. Из новинок – современная лаборатория, где находятся кассовые аппараты, аналогичные тем, которые установлены на торговых предприятиях столицы.

Данила Пашкевич, учащийся Минского государственного колледжа торговли и коммерции: Интерьер стал более приятным, потому что раньше были такие тусклые цвета, коридоры стали более просторные, оборудование узконаправленное, например, то же товароведение продовольственных товаров. Есть у нас оборудование, которое позволяет делать экспертизу продуктов. Например, проверять качество яиц.

Наталья Левкевич, директор Минского государственного колледжа торговли и коммерции: В процессе ремонта потрачено было 5 миллионов 600 тысяч белорусских рублей. Мебель вся новая в корпусе, система вентилирования вся новая, система безопасного пребывания. Установлены камеры внутри и по периметру здания. На входе у нас пропускная система.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Хорошая практика, исторически сложившаяся, открывать центральные объекты к 7 Ноября. Тем более, хочу отметить, что социальные объекты. Сегодня политика нашего государства как раз направлена на поддержку молодежи. И создание ребятам таких прекрасных условий – это заслуга нашего государства.

Капитальный ремонт корпуса длился два года. И это время будущие работники торговых предприятий учились в другом здании в две смены.