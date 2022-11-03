«Шея нужна для того, чтобы поворачивать головой». Так ли плоха роль подкаблучника в семейных отношениях?

Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Давыденко, тренер по отношениям: Что касается подкаблучника и вообще взаимодействия – иногда это полезно. Женщина – шея, мужчина – голова. Это действительно так. Зачастую есть у женщины чуйка, интуиция, как я называю это, ведьминские внутренние ресурсы, которые мужчинам не понятны, что это такое, но это работает. Поэтому иногда действительно шея нужна для того, чтобы поворачивать головой. Здесь баланс доверия, то есть женщина верит и доверяет, что мужчина несет ответственность, а мужчина доверяет чуйке женщины, что она видит по-женски что-то по-другому. Здесь все равно должен быть выбор. Почему мужчине зачастую выгодно или удобно быть подкаблучником, потому что не надо делать выбор, нести потом ответственность, а это легко и удобно. Я бы, наверное хотел сказать, чтобы нашим детям мы позволяли делать выбор с пяти-шести лет условно на банальных вещах, если вы хотите, чтобы у вас реально выросли дети, неважно какого пола, с пониманием, что такое ответственность. Позволяйте им делать выбор, ошибаться и нести за это ответственность.

Евгений Кизина, выступает за равноправие в отношениях:

Не с пяти-шести лет, уже с четырех можно начинать.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

А какой вы видите идеальную семью?

Евгений Кизина:

Супруги должны слышать друг друга. Прежде всего, слышать и понимать. Действительно, должно быть какое-то разделение между супругами – разделение труда, понятий. Но, прежде всего, супруги должны все-таки слышать друг друга.

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