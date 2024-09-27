Первый форум блогеров в Беларуси! Какие темы обсудили контент-мейкеры с представителями СМИ?

Нельзя снимать со счетов, что сегодня в формировании общественного мнения огромна роль так называемых инфлюенсеров – тех, у кого популярные страницы в интернете. Авторы цифрового контента борются в том числе с фейками, отражая в своих блогах разные сферы жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они доступным языком рассказывают о науке и открывают новые туристические точки. Белорусы являются активными пользователями социальных сетей. На начало 2024 года на разных платформах было зарегистрировано более 5 миллионов 600 тысяч человек. Это более половины от общей численности населения. Еще в 2023 году аккаунтов было на 1 миллион 400 тысяч человек меньше. Около 66 % интернет-пользователей используют хотя бы одну социальную сеть. Женщин среди любительниц селфи и блогов очевидно больше, чем мужчин – 54 % против 46 %.

Именно для того, чтобы направить общие усилия государства и лидеров мнений по формированию объективной картины жизни в Беларуси, 27 сентября в Минске стартовал первый форум блогеров «БлогБай». В нем приняли участие 150 контент-мейкеров и экспертов в медиасфере, но суммарная аудитория их подписчиков – более 27 миллионов. Внушительная цифра. О чем говорили топовые блогеры с представителями «большой журналистики» и почему важны не только лайки и охваты, но и результат общественного влияния? Подробности в видеосюжете.

Арина Верховская, корреспондент:

Доброе утро, подписчики, начинаем ярко и на позитиве этот день! Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все самые интересные события. Не с чашки кофе, а именно с поста в блог начинают свое утро сотни блогеров. 150 амбициозных молодых людей из Беларуси, России, Латвии объединил первый в нашей стране форум «БлогБай. Нам есть что сказать». Он начал свою работу в Национальном детском технопарке. В блогах авторы цифрового контента отражают разные сферы жизни. Они доступным языком рассказывают о науке и открывают новые туристические точки.

Роль блогерского движения в современном медиаполе возрастает, а вместе с тем растут и риски. Сегодня интернет становится площадкой для развязывания информационных войн и молодое поколение должно знать, как противостоять этим угрозам и вызовам. Авторы борются в том числе с фейками. Блогеры не только создатели контента, но и важные участники информационного поля, способные оказывать влияние на общественное мнение. Марков о форуме блогеров: если не будем так собираться, значит, мы не любим свою страну.

Суммарная аудитория подписчиков всех участников форума – более 27 миллионов. Самое время говорить о ее правовом регулировании блогосферы. Эту тему в том числе контент-мейкеры, лидеры мнений и эксперты в медиасфере обсудили на пленарном заседании форума. Говорили и о рисках, связанных с независимым выражением мнений, и последствиями, которые могут ожидать блогеров в условиях изменчивой политической ситуации.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Блогерам нужно понимать, что за каждым словом, символом и даже за каждым знаком, который вы пишете или вы проговариваете на своих видео, это ответственность. Конечно же, ими хотят воспользоваться в том числе враги. Это может быть сделано настолько завуалировано, что вы не поймете, поэтому, чтобы не совершить шаг и из патриота-блогера не превратиться во врага государства, нужно продумывать каждый шаг, причем наперед, на гораздо дольше. В борьбе за правду государственным медиа и блогерам необходимо работать сообща. В частности, создавать совместные проекты, чтобы охватить еще большую аудиторию. Как говорится, на войне все методы хороши, поэтому в непростой конкурентной среде нужно применять все меры и приемы медиаменеджмента по созданию, структурированию и продвижению контента. Только так можно оставаться на плаву в непростой информационной среде.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Взаимопродвигать, взаимосотрудничать журналистам традиционных медиа, конвенциональных медиа и тем, кто представляет так называемую гражданскую журналистику по совместному созданию или, по крайней мере, совместному продвижению создаваемого контента и его частей. Мне кажется, только в таком сосуществовании выстроится нормальное будущее всего медиаландшафта нашей страны.