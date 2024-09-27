На БЕЛДЖИ собрали отечественный электрокар! Головченко оценил новинку и поставил задачи предприятию

Промышленность – гордость Беларуси. Промпроизводство формирует более четверти ВВП страны. 27,5 % – показатели 2023 года. Многие производства, которые сегодня носят статус флагманов, были созданы с нуля за последние десятилетия. Например, всего 13 лет назад частью отечественного машиностроительного комплекса стало белорусско-китайское совместное предприятие «БЕЛДЖИ». Помним, как сразу все аккуратно относились к покупке автомобилей Jeely. Но уже сегодня они себя зарекомендовали как качественные, надежные, стильные с динамичным и ярким дизайном. Сегодня марка Jeely – одна из самых популярных в Беларуси. К слову, дополнительный стимул для покупки – выгодные условия кредитования.

Да и зарубежные рынки быстро распробовали наши мощные кроссоверы и маневренные седаны. Большая часть автомобилей предназначена для экспорта в Россию, СНГ и страны дальней дуги. Причем объемы производства уже полюбившихся моделей только растут. С января по июнь 2024 года с конвейера сошли около 35 тысяч автомобилей, а это примерно половина от общей производственной мощности предприятия. Немаловажно, что именно этот завод подарит белорусам и первый отечественный электрокар, который создавался по поручению Президента. 27 сентября на «БЕЛДЖИ» побывал премьер-министр. Роману Головченко представили новый электрический седан Jeely, который будут собирать на предприятии. Будущее уже наступило. Репортаж Эллы Маркевич.

Работа в цеху сборки идет без остановки. Здесь в две смены по 12 часов трудятся около 700 человек. Что практически в два раза превышает прежние показатели.

Дмитрий Петрович, начальник цеха сборки СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Цех сборки состоит из трех основных линий. Линия интерьера, линия шасси и линия финиша. На данный момент уже более 60 тысяч автомобилей. То есть к концу года мы выйдем на 98, около 100 тысяч автомобилей будет за этот год произведено.