На БЕЛДЖИ собрали отечественный электрокар! Головченко оценил новинку и поставил задачи предприятию
Промышленность – гордость Беларуси. Промпроизводство формирует более четверти ВВП страны. 27,5 % – показатели 2023 года. Многие производства, которые сегодня носят статус флагманов, были созданы с нуля за последние десятилетия. Например, всего 13 лет назад частью отечественного машиностроительного комплекса стало белорусско-китайское совместное предприятие «БЕЛДЖИ». Помним, как сразу все аккуратно относились к покупке автомобилей Jeely. Но уже сегодня они себя зарекомендовали как качественные, надежные, стильные с динамичным и ярким дизайном.
Сегодня марка Jeely – одна из самых популярных в Беларуси. К слову, дополнительный стимул для покупки – выгодные условия кредитования.
Да и зарубежные рынки быстро распробовали наши мощные кроссоверы и маневренные седаны. Большая часть автомобилей предназначена для экспорта в Россию, СНГ и страны дальней дуги. Причем объемы производства уже полюбившихся моделей только растут. С января по июнь 2024 года с конвейера сошли около 35 тысяч автомобилей, а это примерно половина от общей производственной мощности предприятия. Немаловажно, что именно этот завод подарит белорусам и первый отечественный электрокар, который создавался по поручению Президента. 27 сентября на «БЕЛДЖИ» побывал премьер-министр. Роману Головченко представили новый электрический седан Jeely, который будут собирать на предприятии.
Будущее уже наступило. Репортаж Эллы Маркевич.
Работа в цеху сборки идет без остановки. Здесь в две смены по 12 часов трудятся около 700 человек. Что практически в два раза превышает прежние показатели.
Дмитрий Петрович, начальник цеха сборки СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Цех сборки состоит из трех основных линий. Линия интерьера, линия шасси и линия финиша. На данный момент уже более 60 тысяч автомобилей. То есть к концу года мы выйдем на 98, около 100 тысяч автомобилей будет за этот год произведено.
Такие амбиции обусловлены высоким спросом как на внутреннем, так и на главном экспортном рынке в России. В связи с этим на предприятии проводится модернизация: закуплено новейшее оборудование и увеличено количество конвейерных линий. Это позволит повысить скорость сборки. В результате за смену с конвейера сходит свыше трех сотен авто. Кроме того, уже разрабатывается документация для строительства дополнительных мощностей. При этом завод нацелен не только на увеличение количества выпускаемых авто, акцент – на локализации производства компонентов.
Подробности в видео.