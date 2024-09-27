Марков о форуме блогеров: если не будем так собираться, значит, мы не любим свою страну

150 амбициозных молодых людей из России, Латвии и Беларуси объединил первый в нашей стране форум «БлогБай. Нам есть что сказать». Он начал свою работу в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль блогерского движения в современном медиаполе возрастает, а вместе с тем растут и риски. Сегодня интернет становится площадкой для развязывания информационных войн, и молодое поколение должно знать, как противостоять этим вызовам. Авторы цифрового контента борются в том числе с фейками, отражая в своих блогах разные сферы жизни. Они доступным языком рассказывают о науке и открывают новые туристические точки. Суммарная аудитория подписчиков всех участников более 27 миллионов, что подтверждает популярность направления. Самое время говорить о его правовом регулировании. Эту тему в том числе контент-мейкеры, лидеры мнений и эксперты в медиасфере обсудили на пленарном заседании форума.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Этот опыт, он пока еще первый, но то, что он необходим и что нужно начинать, а тем более впереди действительно серьезное и важное для страны событие. Вы сами видите, что творится вокруг нас. Если мы не будем вот так собираться и объединяться, если мы не будем понимать, насколько это важно сегодня для страны и для каждого из нас, значит, мы либо недорого стоим, либо просто не любим свою страну, а ее любить надо.

Стюша Тайм, блогер:

Сейчас блогеры и вообще благосфера – это часть идеологии. И каждый человек, у которого есть аудитория, должны понимать, что за ними смотрят, их слушают, за ними идет молодое поколение. И ответственность есть и должна быть. Это очень важно.