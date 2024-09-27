Чествование тех, благодаря чьему труду Беларусь знают по всему миру. В преддверии Дня машиностроителей грамотами и благодарностями наградили 20 сотрудников МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наград удостоились как рабочие, так и их руководители. Критерий один – выполнение доведенных показателей и добросовестный честный труд. Продукцию Минского автомобильного завода высоко ценят и за рубежом. Она представлена во многих регионах России, а также странах СНГ, Азии и даже Африки.

Александр Семак, заместитель начальника производственно-диспетчерского управления по диспетчированию Минского автомобильного завода: Хорошая работа, ответственность к работе, которая к каждому относится. Очень приятно выпускать автомобили, которые конкурируют не только на уровне с зарубежными аналогами, но и с российскими.

Денис Князик, начальник бюро сталелитейного цеха № 2 литейного завода Минского автомобильного завода: Вклад наш большой: процентов 30 в автомобиле – это литые заготовки, впоследствии обработки которых получаются детали.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Буквально недавно вернувшись из Вьетнама, я хочу сказать, что Минский автомобильный завод тоже является известным брендом на территории Вьетнама. В Зимбабве аналогичная ситуация: наш МАЗ присутствует своей техникой. Все российские регионы тоже присоединяются к поздравлению.

Уже в 2025 году на территории МАЗ завершится строительство еще одного завода. Это увеличит производственную мощность в два раза.