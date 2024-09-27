Пластический хирург: «Ничто так не делает человека счастливым, как удачная эстетическая операция»

Страх перед старостью и внешним несовершенством превратился в настоящую эпидемию. Тысячи женщин по всему миру ложатся под нож пластического хирурга, дабы продлить молодость и стать привлекательнее. Впрочем, пластическая хирургия дает нам этот шанс – выиграть спор с природой. Технологии становятся все качественнее, процедуры доступнее, а споры вокруг них жарче. О том, ради чего белорусы ложатся под нож пластического хирурга, сколько стоит красота, и каких она требует жертв, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Сейчас Всемирная организация здравоохранения приравнивает качество жизни к его количеству. Эстетическая хирургия направлена, прежде всего, на улучшение качества жизни. Если пациент приходит с какой-то к тебе проблемой, если он жалуется, соответственно, она его беспокоит и снижает ее качество. Я за свою практику могу так сказать, что ни одна операция на самом деле не делает человека настолько более счастливым, чем удачная эстетическая операция. То есть за свои финансовые вложения, человек может решить тот комплекс, который беспокоил не один десяток лет. Ничто так не делает человека счастливым, как удачная эстетическая операция, и ничто не загоняет человека в такую глубочайшею депрессию, как неудачная.