Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования

Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ранее на объекте была выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования. После проведения этих работ, а также необходимых испытаний первый энергоблок снова включен в сеть. Все технологические системы функционируют в штатном режиме.
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 %. Продолжаются испытания систем и оборудования. В профильном ведомстве подчеркивают, что набор нагрузки проведен в соответствии с требованиями техрегламента безопасной эксплуатации без замечаний.
К этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
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