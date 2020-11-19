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Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования

19 ноября 2020 07:56
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Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования-1

Ранее на объекте была выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования. После проведения этих работ, а также необходимых испытаний первый энергоблок снова включен в сеть. Все технологические системы функционируют в штатном режиме.

Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования-4

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 %. Продолжаются испытания систем и оборудования. В профильном ведомстве подчеркивают, что набор нагрузки проведен в соответствии с требованиями техрегламента безопасной эксплуатации без замечаний.

К этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

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# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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