Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования

Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «БелАЭС – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности нашего государства»