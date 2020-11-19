«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов

При этом чаще всего такие правонарушения фиксируются в Минской области.

Новости Беларуси. МВД констатирует, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось: зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:

С недавних пор деструктивные Telegram-каналы, такие как «Водители 97», стали активно призывать к незаконным действиям на железной дороге. В своих чатах администраторы размещают подробные инструкции, рассказывают о методах конспирации и способах ухода от ответственности.

Авторы таких постов почему-то сравнивают себя с партизанами. Но ничего общего с делом наших прадедов, которые защищали страну, эти действия никак не имеют. Налицо самый настоящий терроризм. Своими преступными действиями как подстрекатели, так и непосредственные исполнители наносят колоссальный ущерб государству и каждому отдельно взятому белорусу.