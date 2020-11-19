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«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов

19 ноября 2020 07:14
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Новости Беларуси. МВД констатирует, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось: зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом чаще всего такие правонарушения фиксируются в Минской области.

«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов-1

«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов-3

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:
С недавних пор деструктивные Telegram-каналы, такие как «Водители 97», стали активно призывать к незаконным действиям на железной дороге. В своих чатах администраторы размещают подробные инструкции, рассказывают о методах конспирации и способах ухода от ответственности.

Авторы таких постов почему-то сравнивают себя с партизанами. Но ничего общего с делом наших прадедов, которые защищали страну, эти действия никак не имеют. Налицо самый настоящий терроризм. Своими преступными действиями как подстрекатели, так и непосредственные исполнители наносят колоссальный ущерб государству и каждому отдельно взятому белорусу.

«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов-6

«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов-8

Подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но также экстренное торможение и травмирование пассажиров. Нарушителей ждут штрафы и наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

# Белорусская железная дорога # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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