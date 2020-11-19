По каким направлениям «Белавиа» продлила приостановку рейсов?

Новости Беларуси. В Баку из Минска все еще нельзя улететь. Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Баку до 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во все пункты Грузии (помимо Тбилиси – Минск) не будут выполняться рейсы до 30 ноября.
В Ригу, Таллин и Ларнаку «Белавиа» не станет летать до 14 декабря, в Ашхабад – до 1 января 2021 года. Также до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.
Приостановлены полеты во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово – из-за отсутствия разрешения со стороны Российской Федерации.
Вернуть деньги за отмененные рейсы либо поменять даты вылета можно до 30 марта 2021 года.