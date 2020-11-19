Прямой эфир

По каким направлениям «Белавиа» продлила приостановку рейсов?

19 ноября 2020 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Баку из Минска все еще нельзя улететь. Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Баку до 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во все пункты Грузии (помимо Тбилиси – Минск) не будут выполняться рейсы до 30 ноября.

По каким направлениям «Белавиа» продлила приостановку рейсов?-1

В Ригу, Таллин и Ларнаку «Белавиа» не станет летать до 14 декабря, в Ашхабад – до 1 января 2021 года. Также до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы. 

Приостановлены полеты во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово – из-за отсутствия разрешения со стороны Российской Федерации.

По каким направлениям «Белавиа» продлила приостановку рейсов?-4

Вернуть деньги за отмененные рейсы либо поменять даты вылета можно до 30 марта 2021 года. 

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов
19 ноября 2020 07:14

«Самый настоящий терроризм». Ольга Чемоданова высказалась о росте случаев, угрожающих безопасному движению поездов

Более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники назначила БЖД
19 ноября 2020 06:47

Более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники назначила БЖД

В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения
19 ноября 2020 06:40

В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения