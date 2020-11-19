По каким направлениям «Белавиа» продлила приостановку рейсов?

Новости Беларуси. В Баку из Минска все еще нельзя улететь. Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Баку до 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во все пункты Грузии (помимо Тбилиси – Минск) не будут выполняться рейсы до 30 ноября.