«Первые звоночки». Как распознать аутизм у ребёнка на ранней стадии?
В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Билл Гейтс, Стэнли Кубрик, Вуди Аллен, Энтони Хопкинс, Кортни Лав и Авраам Линкольн – это далеко не полный список имен известных людей, которым поставлен диагноз синдром Аспергера. Это одна из форм аутизма. Эти люди наглядно демонстрируют, что быть не таким, как все – довольно часто значит быть талантливым и успешным.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Часто у таких людей диагноз может протекать в легкой форме, и они даже о нем не знают. У некоторых может быть – вплоть до того, что они не смогут сами себя обслуживать, к сожалению.
Наталья Надольская:
Некоторые закономерности все же есть. На что нужно обратить внимание родителям малышей, в каком возрасте проявляются, скажем так, первые звоночки?
Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:
В первую очередь, я считаю, что проявляются звоночки – это отсутствие зрительного контакта. В первую очередь должен быть комплекс оживления. При виде неродителя ребенок оживляется, но, если он не смотрит, этого не происходит.
Наталья Надольская:
Мне кажется, в первые две недели ребенок вообще никуда конкретно не смотрит, нет?
Александр Пуримов:
Все верно. Но со временем, когда уже это становится необходимо, вы понимаете, что пора, и ребенок не делает то, что должен делать. В первую очередь это зрительный контакт – этого не происходит, мы понимаем, что уже есть звоночек. Аутизм, как правило – это не только один какой-то фактор, такое, можно сказать, комбо из множества факторов, которые мы должны собрать, чтобы получить именно такой диагноз. То есть это невосприятие самого себя, непонимание, где находишься ты, неосознавание себя.
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