«Первые звоночки». Как распознать аутизм у ребёнка на ранней стадии?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Билл Гейтс, Стэнли Кубрик, Вуди Аллен, Энтони Хопкинс, Кортни Лав и Авраам Линкольн – это далеко не полный список имен известных людей, которым поставлен диагноз синдром Аспергера. Это одна из форм аутизма. Эти люди наглядно демонстрируют, что быть не таким, как все – довольно часто значит быть талантливым и успешным.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Часто у таких людей диагноз может протекать в легкой форме, и они даже о нем не знают. У некоторых может быть – вплоть до того, что они не смогут сами себя обслуживать, к сожалению.

Наталья Надольская:

Некоторые закономерности все же есть. На что нужно обратить внимание родителям малышей, в каком возрасте проявляются, скажем так, первые звоночки?