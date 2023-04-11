Как можно вступить в «Белую Русь» и какие есть причины для отказа? Ответили Олег Романов и Александр Осенко
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Юлия Бешанова, ведущая:
Если говорить, что простой человек захотел вступить в ряды «Белой Руси», каковы его действия и какие обязанности на него возлагает это решение?
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Действия его таковы: когда будут созданы региональные отделения партии, районные и областные, он может прийти в районный кабинет и написать заявление. Оно будет рассмотрено, там максимум дается три месяца, но, разумеется, оно будет рассмотрено гораздо раньше, быстрее и принято решение, если нет каких-то оснований для отказа…
Юлия Бешанова:
А какие могут быть основания для отказа? Кого не хотите видеть в рядах «Белой Руси»?
Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Есть ограничения. Если человек является членом еще какой-то партии, он является недееспособным по решению суда – вот в этом отношении.
Юлия Бешанова:
То есть исключительно крайние меры.
Александр Осенко:
Да, исключительно крайние меры. А так ограничений нет.
Олег Романов:
Важно следующее: чтобы он знал программу и устав партии и разделял их. И вот вы спросили об обязанностях. Основная обязанность – это и есть реализация в своей практической деятельности устава и программы, поддержка их, принятие участия в тех мероприятиях, в тех наших активностях, которые наша партия реализует.
Юлия Бешанова:
То есть каждодневным трудом поддерживать.
Александр Осенко:
И не дискредитировать партию.
Олег Романов:
Это одно из оснований для исключения из партии. Если человек своей деятельностью, своим поведением дискредитирует партию, это может стать основанием для его вывода за пределы наших рядов.
Юлия Бешанова:
То есть за количеством никто гнаться не будет?
Олег Романов:
Нет, эта задача не стоит вообще. Мы не создаем партию, которая хочет подавить кого-то своей массовостью. Мы понимаем, что это будет массовая партия. Уже на сейчас она самая крупная.
Юлия Бешанова:
А сколько сегодня численность?
Олег Романов:
16 тысяч выступило в качестве учредителей. Понятно, что мы будем прирастать количеством, и это не из-за того, что включен административный ресурс, а потому что уже сейчас есть интерес к партии. К нам постоянно поступают вопросы: как можно вступить, когда это можно сделать, куда мне прийти написать заявление? Это говорит о том, что сам по себе интерес в обществе высок.
Юлия Бешанова:
Общество созрело для того, чтобы стать участником.
Александр Осенко:
Во время обсуждения устава и программы партии, когда были диалоговые площадки, звучало много вопросов, как вступить в партию. То есть сама цифра – 16 тысяч только учредителей – говорит о том, что это уже массовая партия. Это востребовано. «Белая Русь» позиционирует себя как партия патриотов своей страны, то есть мы ждем всех, кто хочет работать на созидание. Кто приходит сам, а не по каким-то номенклатурным вещам.
Юлия Бешанова:
Есть ли лимит у партии? Какое количество людей готовы принять в свои ряды?
Александр Осенко:
Я так полагаю, все желающие.
Олег Романов:
Все желающие. Лимита нет.
Александр Осенко:
Чем нас больше, тем это лучше.
Олег Романов:
Количество членских билетов у нас не ограничено, поэтому, если говорить по-серьезному, кто действительно разделяет идеологию нашей партии, ее политическую программу, тот может быть ее членом.
Александр Осенко:
Если возвращаться к электоральной кампании, то, опять-таки, мы через своих представителей, своих выдвиженцев будем участвовать в этой выборной кампании. Взаимодействие в парламенте, вырабатывание законов нашей страны – вот цели нашей партии.
Юлия Бешанова:
Осталось только сделать символику, чтобы друг друга сразу отличать и видеть среди остальных.
Олег Романов:
Ее тоже прорабатываем, я думаю, что символику мы сделаем такую, которая будет отражать смысл нашей партии. Она будет привлекательна, заметна, будет хорошо выделять наших членов из числа других общественных объединений и партий.
Александр Осенко:
Хочу дополнить по символике, что с момента начала работы оргкомитета уже были вопросы. И те дискуссии, которые проходили в рамках оргкомитета, показывают заинтересованность людей в том плане, чтобы символ олицетворял цели и задачи нашей партии.
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