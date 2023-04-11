Как можно вступить в «Белую Русь» и какие есть причины для отказа? Ответили Олег Романов и Александр Осенко

Юлия Бешанова, ведущая : Если говорить, что простой человек захотел вступить в ряды «Белой Руси», каковы его действия и какие обязанности на него возлагает это решение?

Юлия Бешанова: А какие могут быть основания для отказа? Кого не хотите видеть в рядах «Белой Руси»?

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси: Действия его таковы: когда будут созданы региональные отделения партии, районные и областные, он может прийти в районный кабинет и написать заявление. Оно будет рассмотрено, там максимум дается три месяца, но, разумеется, оно будет рассмотрено гораздо раньше, быстрее и принято решение, если нет каких-то оснований для отказа…

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Есть ограничения. Если человек является членом еще какой-то партии, он является недееспособным по решению суда – вот в этом отношении.

Юлия Бешанова:

То есть исключительно крайние меры.

Александр Осенко:

Да, исключительно крайние меры. А так ограничений нет.

Олег Романов:

Важно следующее: чтобы он знал программу и устав партии и разделял их. И вот вы спросили об обязанностях. Основная обязанность – это и есть реализация в своей практической деятельности устава и программы, поддержка их, принятие участия в тех мероприятиях, в тех наших активностях, которые наша партия реализует.

Юлия Бешанова:

То есть каждодневным трудом поддерживать.

Александр Осенко:

И не дискредитировать партию.

Олег Романов:

Это одно из оснований для исключения из партии. Если человек своей деятельностью, своим поведением дискредитирует партию, это может стать основанием для его вывода за пределы наших рядов.

Юлия Бешанова:

То есть за количеством никто гнаться не будет?

Олег Романов:

Нет, эта задача не стоит вообще. Мы не создаем партию, которая хочет подавить кого-то своей массовостью. Мы понимаем, что это будет массовая партия. Уже на сейчас она самая крупная.

Юлия Бешанова:

А сколько сегодня численность?

Олег Романов:

16 тысяч выступило в качестве учредителей. Понятно, что мы будем прирастать количеством, и это не из-за того, что включен административный ресурс, а потому что уже сейчас есть интерес к партии. К нам постоянно поступают вопросы: как можно вступить, когда это можно сделать, куда мне прийти написать заявление? Это говорит о том, что сам по себе интерес в обществе высок.

Юлия Бешанова:

Общество созрело для того, чтобы стать участником.