Александр Осенко: «Семейные ценности и историческая память – это основа нашего взаимодействия»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Юлия Бешанова, ведущая:

А если оценивать программу партии, основные моменты какие вы для себя отметили?

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это развитие человеческой личности, равноправие каждой конкретной личности, которая проживает на территории Республики Беларусь, наших граждан, которые имеют равные права и доступ ко всем социальным и не только социальным аспектам нашей жизни: право на труд и право на самореализацию – вот это для меня важно. Понятно, у нас есть внешняя политика, политическое участие, но самое главное – это справедливое государство. Юлия Бешанова:

Олег Александрович, а для вас?

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для меня то, что мы смогли найти, как мне кажется, баланс между интересами трех субъектов общественной жизни: личность, общество, государство. Личность не подавляется, о чем говорит Александр Александрович, в то же самое время мы видим, что она сама по себе не может существовать без сильного государства, без развитого общества. Поэтому наши усилия направлены на одновременное, сбалансированное развитие как отдельного человека, так и белорусского общества и государства. Юлия Бешанова:

Глобальная идея. Как раз коррелируется с тем, что говорил глава государства, что пора искать общую национальную идею, которая сможет объединить всех. Наверное, то, что стремление уничтожить все хорошее из Советского Союза, та самая идеология, которая там тогда была гораздо выше, насколько способны мы сейчас ее подтянуть на такой же уровень и сможет ли «Белая Русь» этому способствовать? Олег Романов:

Я думаю, что и задача такая не стоит перед Беларусью. Дело в том, что Коммунистическая партия Советского Союза в соответствии с шестой Статьей Конституции СССР была направляющей и руководящей силой советского общества, на нее возлагалась такая задача конституционным образом. Наша задача быть...

Юлия Бешанова:

Быть мягкой силой. Олег Романов:

Да, вы правильно говорите, быть мягкой силой, то есть предлагать смыслы, идеологемы, но многие из них уже выкристаллизовались в белорусском обществе. Более того, они уже внесены в нашу Конституцию и стали правовыми основаниями в нашей жизнедеятельности. Я думаю, что наша задача – это развивать, придавать более привлекательную форму, вводить в умы людей эти смыслы для того, чтобы они становились реальными мотивами действий наших граждан. Александр Осенко:

Великая Отечественная война, то есть историческая память – вот это все у нас было и в программе нашей партии. Это нашло отклик в Конституции Республики Беларусь. То есть мы помним о том, что в Великой Отечественной войне победил советский солдат, как бы кто за рубежом, в коллективном Западе ни переписывали эту историю. Мы помним, что это подвиг нашего народа. Юлия Бешанова:

На каких еще ценностях базируется деятельность партии?