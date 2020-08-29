«Держитесь, не дайте лишить себя независимости». В адрес белорусов и Президента поступают слова поддержки из многих стран

Новости Беларуси. В адрес белорусского народа и его лидера – Президента Александра Лукашенко – поступают слова поддержки из многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Польши подчеркивают, что их мнение не всегда совпадает с точкой зрения официальной Варшавы. Поляки – это близкие белорусам честные и добрые люди, великий народ – говорится в посланиях, опубликованных в открытых источниках.