«Держитесь, не дайте лишить себя независимости». В адрес белорусов и Президента поступают слова поддержки из многих стран
Новости Беларуси. В адрес белорусского народа и его лидера – Президента Александра Лукашенко – поступают слова поддержки из многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Польши подчеркивают, что их мнение не всегда совпадает с точкой зрения официальной Варшавы. Поляки – это близкие белорусам честные и добрые люди, великий народ – говорится в посланиях, опубликованных в открытых источниках.
Здравствуйте. Держитесь там, в Беларуси. Я всем сердцем за господина Президента Лукашенко. Пусть не дает захватить власть этой организованной международной группе. Они хотят захватить вашу промышленность и так далее. С наилучшими пожеланиями, Себастьян Пивен.
Уважаемые господа. Я журналист и публицист еженедельника «Польская мысль». В последнем номере есть моя статья о выборах в Беларуси, где я оцениваю президентство Александра Лукашенко и попытку разжигания «цветной революции». Думаю, статья может вас заинтересовать, учитывая тот факт, что я не принадлежу к журналистам мейнстримных СМИ, являюсь противником вмешательства во внутренние дела другого государства. С наилучшими пожеланиями, Агнешка Пивар.
Я хотел только подчеркнуть свою поддержку господину Президенту Лукашенко. Держитесь, не дайте лишить себя независимости. В Польше много людей, которые имеют дружеское отношение к вашей стране. С наилучшими пожеланиями, Збигнев Бырка.
Господин Александр, спасибо за борьбу с лукавством ЕС и стран, граждане которых поддались настоящей манипуляции и рабству. Надеюсь, что вы найдете силы, которые позволят уберечь народ от настоящего зла. С уважением и спасибо за реконструкцию дворца моего деда в Щучине. Желаю вам здоровья и сил для борьбы со злом. Артур Друки-Лубецкий.