Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении

Новости Беларуси. На гродненском тактическом направлении проводится комплексное учение со сводной группировкой войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках учения парашютно-десантный батальон воздушно-десантной бригады отработал контрдиверсионные действия по поиску и уничтожению незаконного вооруженного формирования условного противника.

Игорь Медвецкий, командир парашютно-десантной роты:

Задача стояла – провести поиск в указанном районе, при обнаружении противника блокировать район и, соответственно, уничтожить его.

Из исходного района выдвинулись прямо на вертолете, бронегруппа выдвинулась своим ходом. Конечно, вертолет намного упрощает, потому что обзор очень большой. Соответственно, все, что мы пролетели на вертолете за 20 минут, ходили бы мы целый день.

После того, как они заняли эти рубежи и доложили мне, была осуществлена посадка и штурмовая группа начала проводить налет на противника.