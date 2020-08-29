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Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении

29 августа 2020 12:40
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Новости Беларуси. На гродненском тактическом направлении проводится комплексное учение со сводной группировкой войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-1

В рамках учения парашютно-десантный батальон воздушно-десантной бригады отработал контрдиверсионные действия по поиску и уничтожению незаконного вооруженного формирования условного противника.

Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-3
Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-4
Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-5

Игорь Медвецкий, командир парашютно-десантной роты:
Задача стояла – провести поиск в указанном районе, при обнаружении противника блокировать район и, соответственно, уничтожить его.

Из исходного района выдвинулись прямо на вертолете, бронегруппа выдвинулась своим ходом. Конечно, вертолет намного упрощает, потому что обзор очень большой. Соответственно, все, что мы пролетели на вертолете за 20 минут, ходили бы мы целый день.

После того, как они заняли эти рубежи и доложили мне, была осуществлена посадка и штурмовая группа начала проводить налет на противника.

Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-7
Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-8
Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-9

Напомним, в учении задействованы механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Отработали задачу по уничтожению противника. Как проходит учение со сводной группировкой войск на гродненском направлении-11

По информации Министерства обороны, по территории Гродненской области передвигаются колонны военной техники. Жители населенных пунктов и водители должны быть предельно внимательными на данных участках дорог.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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