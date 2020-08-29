«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит 29 августа во многих городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром дорожного марафона стала столица.

В полдень автомобильная колонна стартовала от аквапарка «Лебяжий». Сотни водителей украсили свои машины государственными символами. Красно-зеленый поток заполнил транспортные артерии Минска: МКАД, проспекты Независимости и Победителей. Длина автокаравана превысила несколько километров.

Хотим показать, что есть единство у белорусов, что есть национальная символика. Она не забыта и не будет забыта.

Мы собрались. Наконец, наше большинство показало, что мы есть. Это радует.

Мы за страну, за нашу Беларусь, за нашего Президента, чтобы сохранить то, что мы имеем, чтобы мы имели возможность развиваться дальше и быть прогрессивной страной. Мы приехали защищать нашу родину.

Прославлять наш национальный символ, чтобы люди не боялись, не стеснялись выходить. Это наше, наше родное. Наши родители это выбрали. Мы – внуки, правнуки победителей.

Столько мы работали, чтобы наша Беларусь была процветающей, и тут в один миг это все отдать. Нет. Все-таки Беларусь будет процветать. С ними или без них.

Настроение, конечно, супер. Такое ощущение, что это праздник – не просто поддержка Беларуси. Это праздник, музыка. Наши дети за нашего Батьку Лукашенко. Наш Батька считает, что так правильно. Наши дети воспитаны правильно.

Автолюбители, небезразличные к судьбе Беларуси, преодолели символичную дистанцию, соблюдая ПДД. Без лишних сигналов клаксонов и не подрезая друг друга, участники марафона выразили свою гражданскую позицию.