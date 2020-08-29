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«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»

29 августа 2020 11:54
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Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит 29 августа во многих городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром дорожного марафона стала столица.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-1

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-3

В полдень автомобильная колонна стартовала от аквапарка «Лебяжий». Сотни водителей украсили свои машины государственными символами. Красно-зеленый поток заполнил транспортные артерии Минска: МКАД, проспекты Независимости и Победителей. Длина автокаравана превысила несколько километров.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-6

Хотим показать, что есть единство у белорусов, что есть национальная символика. Она не забыта и не будет забыта.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-9

Мы собрались. Наконец, наше большинство показало, что мы есть. Это радует.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-12

Мы за страну, за нашу Беларусь, за нашего Президента, чтобы сохранить то, что мы имеем, чтобы мы имели возможность развиваться дальше и быть прогрессивной страной. Мы приехали защищать нашу родину.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-15

Прославлять наш национальный символ, чтобы люди не боялись, не стеснялись выходить. Это наше, наше родное. Наши родители это выбрали. Мы – внуки, правнуки победителей.

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-18

Столько мы работали, чтобы наша Беларусь была процветающей, и тут в один миг это все отдать. Нет. Все-таки Беларусь будет процветать. С ними или без них.  

«Cохранить то, что мы имеем». О чём говорят участники автопробега «За единую Беларусь!»-21

Настроение, конечно, супер. Такое ощущение, что это праздник – не просто поддержка Беларуси. Это праздник, музыка. Наши дети за нашего Батьку Лукашенко. Наш Батька считает, что так правильно. Наши дети воспитаны правильно.  

Автолюбители, небезразличные к судьбе Беларуси, преодолели символичную дистанцию, соблюдая ПДД. Без лишних сигналов клаксонов и не подрезая друг друга, участники марафона выразили свою гражданскую позицию.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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