Александр Коледа: партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании

В Беларуси подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии:

Партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании. Настоящее партийное строительство в начале пути. Оно уже обнадеживающее, есть наметки. Партийное представительство сейчас среди избранных депутатов достойное.

С любой точки зрения – и технологической, и в части экономии средств, и просто в удобстве для избирателей – единый день голосования прошел достойно, это хорошая форма организации выборов.

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