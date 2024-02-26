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Александр Коледа: партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании

26 февраля 2024 18:39
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В Беларуси подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коледа: партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании-1

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии:
Партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании. Настоящее партийное строительство в начале пути. Оно уже обнадеживающее, есть наметки. Партийное представительство сейчас среди избранных депутатов достойное.

С любой точки зрения – и технологической, и в части экономии средств, и просто в удобстве для избирателей единый день голосования прошел достойно, это хорошая форма организации выборов.

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Коледа # Кристина Протосовицкая

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