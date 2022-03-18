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Первой марке Беларуси 30 лет. А вы знаете, что на ней изображено?

18 марта 2022 19:11
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Новости Беларуси. Белорусская филателия отмечает юбилей. 30 лет назад была выпущена первая почтовая марка в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первой марке Беларуси 30 лет. А вы знаете, что на ней изображено?-1

За минувшие годы свет увидели уже более 1 400 самых разных миниатюр. Сюжетом для первой стал Крест Евфросиньи Полоцкой, это одна из самых знаменитых реликвий Беларуси. Изображение выбрано неслучайно. Ведь марка – это не просто красивая картинка, а художественное произведение в миниатюре. Путешествуя по миру, марки рассказывают историю нашей страны.  

Первой марке Беларуси 30 лет. А вы знаете, что на ней изображено?-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
30 лет тому назад отмечалась важная дата для Беларуси – устроение первой епархии на белорусских землях, тысячелетие. И был избран символ Полоцкой епархии, полоцкой земли – крест преподобной Евфросиньи Полоцкой. Очень важно и знаменательно, что первая марка была посвящена духовному символу белорусской земли. Марки служат не только средством для связи, для отправки корреспонденции, но и для того, чтобы свидетельствовать о каких-то важнейших вещах, предметах, исторических событиях того или иного народа.  

Узнать больше с дополненной реальностью. Как технологии по-новому раскрывают почтовые марки? Читайте здесь.  

# Культура # общество # Митрополит Вениамин # Константин Шульган # Фотофакт

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