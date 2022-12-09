О мечте стать балериной, блате во время войны и советских людях. Поговорили с ровесницей СССР

В городском убранстве мотивы рождественской Европы – еще той, доброй, доковидной. А над самой западной в мире улицей Советская парит торжественно ностальгирующая мелодия. Аккомпанирует сама история.

Человек эпохи. Человек-эпоха. Валентина Баранова на год моложе СССР. Ее день рождения на день позже самой известной революционной даты. Какой была бы Беларусь без Советского Союза? Историк о роли СССР – читайте далее.

Валентина Баранова, ровесница СССР:

Все были такие честные, мы все были такие открытые. Все воспринимали за чистую монету.

Энергии и задора хватит на строительства еще одного БАМа и «Магнитки». Силы уже не те – скажет белорусская сибирячка, и с легкостью оседлает современный велотренажер.

99 лет – это крепкая дата. Что бы ни было, стой до конца на посту, потому что теперь ты не отличен ничем от солдата, у которого каждый патрон на счету. Разве это не слова? Это о нашем.

А отмотай лет так 80 назад – не угнаться. На своих плечах ровесница самой огромной страны вынесла испытания целого века. Теперь звенящие артефакты славной ратно-трудовой биографии еще та ноша на плечах. Будущие поколения будут лишь поддерживать регалии рожденных революцией.

Ну уж я сама. Что, я такая безрукая что ли? Это поколение создало СССР, СССР создал это поколение. Валентина Баранова:

Мы сами были преданы Родине вот так! У меня почему-то не семья, не дом, не как мы дома жили и питались, а у меня пионерская организация. Вот так нас воспитали. На руках, а главное в сердце Валентины Барановой – борозды, вспаханные советской эпохой. Репрессии, Великая Отечественная война, индустриализация, почти коммунизм. Самое счастливое детство.

Валентина Баранова:

Я хотела быть балериной. Мне было еще три года, а мама меня по спине: «Как держишь спину?! А еще балериной она хочет...» И у меня это так врезалось. Я всегда ходила вот с такой прямой спиной.

«Дочь врага народа», как часто тогда бывало, случайного, а затем реабилитированного, зла на отца народов никогда не держала. Верила Сталину, Родине и светлому завтра. Но завтра была война. Валентина Баранова:

Меня не брали на фронт. Я аж четыре заявления писала! Всех брали. А потому, что папа арестован.

Это было не кино. Это была жизнь про любовь, нелицемерную к Родине и не пошлую между девушками и парнями. А еще настоящую дружбу и блат по-советски. Когда не брали на войну, а туда рвалась. Валентина Баранова:

Везде блат нужен. А у меня подружка, которая на две головы была выше меня, каким-то образом попала в секретный отдел Обкома партии. Юля Цунская – даже сейчас помню. Я к ней и обратилась. Моментально я получаю повестку явиться в военкомат. Окопные будни, фронтовая любовь, долгожданная Победа, которую помнят Альпы и Дунай. Майская Прага боевую Валентину Петровну точно не забудет никогда. Валентина Баранова:

Любимая песенка. «Не забыть нам годы боевые и привалы у Днепра!» Песня строить и жить помогала. Послевоенная жизнь так закружила своим мирным круговоротом, что детская мечта стать балериной так и осталась мечтой.